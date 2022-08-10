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1 час назад

Россиянам рассказали, как легко снять старые обои разных видов со стен

runews24.ru

Если ремонт предстоит сделать своими руками, то нужно точно знать, как правильно и легко снять обои.

Как легко снять старые обои разных видов со стен
Фото: runews24.rurunews24.ru

Для этого понадобятся несколько приборов и инструментов. Речь идёт о широком шпателе, игольчатом и перфорирующем валиках, отпаривателе, обойном тигре и паровом стриппере.

Чтобы снять обои, нужно определить их тип. Они бывают бумажными, флизелиновыми и виниловыми. Также важно знать, какой клей использовался во время прошлого ремонта.

Если он был специальным, то снять обои не составит труда. Если же использовался клей ПВА и другое, то возникнут сложности.

Нужно смочить обои тёплой мыльной водой. Нанести раствор можно с помощью распылителя. После этого следует дать впитаться влаге и пройтись по стенам перфорирующим валиком.

Далее нужно поддеть шпателем покрытие и оторвать сверху вниз. В трудных местах можно работать скребком.

Если же такой метод не подошёл, то следует воспользоваться утюгом с функцией пара или отпаривателем. Ими нужно пройтись по обоям, чтобы в них проникла жидкость.

Для снятия виниловых обоев следует воспользоваться ножом, шпателем или обойным тигром, чтобы нарушить поверхность для проникновения в неё воды. Далее всё также, как в вышеописанных способах, сообщает Elledecoraion.

Дом и сад,
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