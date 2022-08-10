3 народных метода избавления от капустной моли

Капустная моль на цветной капусте – настоящее бедствие для огородника. При этом не все хотят использовать химические препараты, поэтому на помощь приходят проверенные народные рецепты.
Опытные дачники рекомендуют применять их рано утром или поздно вечером. Важно также убедиться, что прогноз не сулит дождь и сильный ветер.
Стакан табачной пыли необходимо залить 5 л кипятка и оставить на сутки. После настой процеживают и обрабатывают не только капусту, но и почву под ней. Некоторые огородники сажают табак рядом с капустными грядками: моль не переносит его запах.
Для его приготовления 2 стакана золы добавляют в ведро воды и настаивают несколько часов. После этого добавляют пару ложек жидкого мыла и приступают к обработке посадок. Настой древесной золы способен не только избавить от гусениц моли, но и выступает в качестве удобрения.
Для приготовления средства необходимо взять по 2 ст. л аптечной горчицы и поваренной соли на 10 л воды. Раствор следует перемешать и оставить на несколько часов. Перед обработкой в него нужно добавить 2–3 ложки стружек хозяйственного мыла, после чего обработать верхнюю и нижнюю стороны листьев капусты Некоторые дачники советуют к такому настою добавить еще по чайной ложке красного и черного перца. Настаивать необходимо также в течение 3–4 часов.