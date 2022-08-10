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1 час назад

3 народных метода, которые помогут избавиться от капустной моли

Крестьянская жизнь

Капустная моль на цветной капусте – настоящее бедствие для огородника. При этом не все хотят использовать химические препараты, поэтому на помощь приходят проверенные народные рецепты.

3 народных метода избавления от капустной моли
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Опытные дачники рекомендуют применять их рано утром или поздно вечером. Важно также убедиться, что прогноз не сулит дождь и сильный ветер.

Настой табачной пыли

Стакан табачной пыли необходимо залить 5 л кипятка и оставить на сутки. После настой процеживают и обрабатывают не только капусту, но и почву под ней. Некоторые огородники сажают табак рядом с капустными грядками: моль не переносит его запах.

Настой древесной золы

Для его приготовления 2 стакана золы добавляют в ведро воды и настаивают несколько часов. После этого добавляют пару ложек жидкого мыла и приступают к обработке посадок. Настой древесной золы способен не только избавить от гусениц моли, но и выступает в качестве удобрения.

Настой горчицы с солью

Для приготовления средства необходимо взять по 2 ст. л аптечной горчицы и поваренной соли на 10 л воды. Раствор следует перемешать и оставить на несколько часов. Перед обработкой в него нужно добавить 2–3 ложки стружек хозяйственного мыла, после чего обработать верхнюю и нижнюю стороны листьев капусты Некоторые дачники советуют к такому настою добавить еще по чайной ложке красного и черного перца. Настаивать необходимо также в течение 3–4 часов.

Дом и сад,
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