3 народных метода избавления от капустной моли

Капустная моль на цветной капусте – настоящее бедствие для огородника. При этом не все хотят использовать химические препараты, поэтому на помощь приходят проверенные народные рецепты.

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Опытные дачники рекомендуют применять их рано утром или поздно вечером. Важно также убедиться, что прогноз не сулит дождь и сильный ветер.

Настой табачной пыли

Стакан табачной пыли необходимо залить 5 л кипятка и оставить на сутки. После настой процеживают и обрабатывают не только капусту, но и почву под ней. Некоторые огородники сажают табак рядом с капустными грядками: моль не переносит его запах.

Настой древесной золы

Для его приготовления 2 стакана золы добавляют в ведро воды и настаивают несколько часов. После этого добавляют пару ложек жидкого мыла и приступают к обработке посадок. Настой древесной золы способен не только избавить от гусениц моли, но и выступает в качестве удобрения.

Настой горчицы с солью