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1 час назад

Раскрыты способы избавиться от пятен пота на белой футболке

Lenta.ru

Специалисты по трафаретной печати из типографии Icon Printing в Лондоне раскрыли способы избавиться от пятен пота на белой футболке. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

Раскрыты способы избавиться от пятен пота на белой футболке
Фото: Лента.руЛента.ру

В первую очередь эксперты посоветовали стирать одежду после первого дня ее носки.

«Лучшее, что можно сделать, это постирать футболку как можно быстрее после того, как вы ее снимете. Иначе от желтых пятен будет сложнее избавиться», — предупредили они.

Кроме того, перед самой стиркой, по словам специалистов, необходимо нанести на следы пота чистящий порошок или пятновыводитель, а затем оставить постиранную вещь сушиться на улице.

«Солнечные лучи естественным образом осветляют любые пятна и сохраняют футболку белой намного дольше», — объяснили авторы материала.

Также чтобы сохранить яркость цвета и чистоту футболки, необходимо использовать дезодорант, в составе которого не содержится алюминия, и при стирке применять натуральные средства, например, раствор из уксуса.

В июне жительница Австралии показала способ вывести пятна косметики подручными средствами. На размещенном видео в соцсетях блогерша Шантель Мила равномерно нанесла на следы от тонального средства на воротнике футболки пенящийся крем для бритья. Затем, по ее словам, следует оставить вещь на десять минут до впитывания пены. После этого женщина устранила загрязнения круговыми движениями с помощью щетки.

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