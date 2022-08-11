Раскрыты способы избавиться от пятен пота на белой футболке

Специалисты по трафаретной печати из типографии Icon Printing в Лондоне раскрыли способы избавиться от пятен пота на белой футболке. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

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В первую очередь эксперты посоветовали стирать одежду после первого дня ее носки.

«Лучшее, что можно сделать, это постирать футболку как можно быстрее после того, как вы ее снимете. Иначе от желтых пятен будет сложнее избавиться», — предупредили они.

Кроме того, перед самой стиркой, по словам специалистов, необходимо нанести на следы пота чистящий порошок или пятновыводитель, а затем оставить постиранную вещь сушиться на улице.

«Солнечные лучи естественным образом осветляют любые пятна и сохраняют футболку белой намного дольше», — объяснили авторы материала.

Также чтобы сохранить яркость цвета и чистоту футболки, необходимо использовать дезодорант, в составе которого не содержится алюминия, и при стирке применять натуральные средства, например, раствор из уксуса.