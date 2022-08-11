Первый шаг на пути к удобной жизни

Комфортная жизнь заключается в мелочах, которые могут быть полезными в бытовых условиях. Решением этой задачи могут стать инструменты, которые легко справятся с механическими процессами и облегчат повседневную рутину.

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1. Планетарный миксер

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Не многие знают о существовании такого инструмента и очень зря. Планетарный миксер сочетает в себе множество функций: можно замесить любое тесто, сделать крем, взбить белки, либо снять насадку и раскатать тесто, чтобы нарезать на пасту. Способов применения можно найти бесконечное множество, но самое главное - это экономит время и силы, нет необходимости взбивать все вручную.

2. Мультиблендер

Девайс отлично подойдет для того, чтобы после работы или учебы сделать вкусный и быстрый перекус: коктейль, соус для пасты или салата. Можно не покупать готовые продукты или полуфабрикаты, а сделать самому – будет вкуснее и полезнее. К тому же, можно вводить в свой рацион полезные смузи с утра, которые делаются в мультиблендере за пару минут. Лайфхак: можно заранее заморозить ингредиенты для напитка и тогда получится смузи боул. Мультиблендер измельчит продукты без потери питательных веществ.

3. Увлажнитель для воздуха

Переносной увлажнитель по праву можно считать девайсом современного человека, потому что бешеный ритм городской жизни оставляет отпечаток – сухая и обезвоженная кожа. Устройство можно брать с собой в офис, переносить по дому, в зависимости от места пребывания и проводить ароматерапию с помощью эфирных масел, что полезно не только для тела, но и для души. Такой гаджет станет приятным завершением вечера после изнуряющего рабочего дня.

4. Беспроводная зарядная станция

Практически каждый человек сегодня пользуется не только телефоном, но и умными часами, беспроводными наушниками и прочими дополнительными устройствами. Зарядная станция как раз универсальна, поскольку подходит под разные гаджеты. Можно использовать на рабочем столе, что сделает рабочее пространство более лаконичным без лишних проводов. К тому же, такая станция проста и удобна в эксплуатации.

5. Умный дверной замок

Такая система защиты уже давно используется на постоянной основе в странах Азии и понятно почему – это очень удобно, безопасно и не нужно носить ключи, которые легко потерять. Есть разные виды замков: по отпечатку пальцев, код-пароли и прочие. Не придется думать и бояться, что дверь оказалась не закрытой, поэтому можно избавиться от страха. Установка занимает немного времени, достаточно сменить лишь ручку и можно пользоваться. В условиях быстрого городского темпа жизни такой замок – это экономия времени и нервов.