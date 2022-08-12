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28 минут назад

В российском регионе собрали первый урожай арктического картофеля

Lenta.ruиещё 2

На Ямальской опытной станции в Салехарде селекционеры вырастили в лабораторных условиях и собрали первый урожай арктических сортов картофеля. Об этом сообщает портал Go Arctic.

В российском регионе собрали первый урожай арктического картофеля
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сотрудники тюменского научного центра Сибирского отделения РАН и Тюменского госуниверситета с 2021 года работают над созданием сорта картофеля, который будет не только устойчив к вирусам, бактериям и вредителям, но также сможет расти в условиях климата Арктики и приполярных районов России.

Сейчас селекционеры выводят первое поколение морозостойких овощей. Специалисты планируют уже к 2024 году подготовить картофель для выращивания на Ямале и в других регионах Заполярья и Крайнего Севера. На массовом рынке арктический овощ может появиться в 2025 году.

Похожий проект организовали сотрудники Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова. В 2020 году им удалось вырастить в Арктике арбузы и дыни, которые почти не уступали выращенным на Кубани образцам.

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