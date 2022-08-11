Эксперты перечислили запахи, отпугивающие ос

В жаркую погоду осы становятся особенно активны, так как они усердно ищут любой источник влаги. Эксперты поделились советами, как отвадить ос от дома.
Для того чтобы отпугнуть ос с придомовой территории, есть экологичные и недорогие способы. Эксперты портала Daily Express рассказали о трех эффективных средствах, что поможет в борьбе с насекомыми.
Масло мяты перечной известно как отличное средство от вредителей. Считается, что насекомые, в том числе осы, не любят масло мяты перечной из-за его ярко выраженного запаха.
Если осы повадились залетать в дом или нашли лазейку в окне, смешайте масло мяты перечной с жидкостью для мытья посуды и водой и распылите полученный раствор в источнике скопления насекомых.
Это масло также может отпугивать мышей и птиц, так как им не нравится этот запах.
Исследование, опубликованное журналом Journal of Pest Management Science, показало, что комбинация этих эфирных масел эффективна для отпугивания ос. Для приготовления средства смешайте древесные масла и нанесите их на любые трещины или щели по всему дому с помощью ватного шарика или тампона. Кроме того, эту смесь можно распылить на большую площадь при помощи пульверизатора, разбавив масла с небольшим количеством воды.
Удивительно, но WD40 можно использовать для защиты от ос около дома, а также для предотвращения строительства их гнезд.
Распылите WD40 на выступающие участки, такие как крыши и водостоки. Средство для удаления ржавчины можно также распылить в сарае или гараже, чтобы там не завелись осы.
Для того чтобы осы не облюбовали участок и дом, необходимо также принять меры предосторожности.