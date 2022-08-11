Эксперты перечислили запахи, отпугивающие ос

В жаркую погоду осы становятся особенно активны, так как они усердно ищут любой источник влаги. Эксперты поделились советами, как отвадить ос от дома.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Для того чтобы отпугнуть ос с придомовой территории, есть экологичные и недорогие способы. Эксперты портала Daily Express рассказали о трех эффективных средствах, что поможет в борьбе с насекомыми.

Масло мяты перечной

Масло мяты перечной известно как отличное средство от вредителей. Считается, что насекомые, в том числе осы, не любят масло мяты перечной из-за его ярко выраженного запаха.

Если осы повадились залетать в дом или нашли лазейку в окне, смешайте масло мяты перечной с жидкостью для мытья посуды и водой и распылите полученный раствор в источнике скопления насекомых.

Это масло также может отпугивать мышей и птиц, так как им не нравится этот запах.

Гвоздика, герань и лемонграсс

Исследование, опубликованное журналом Journal of Pest Management Science, показало, что комбинация этих эфирных масел эффективна для отпугивания ос. Для приготовления средства смешайте древесные масла и нанесите их на любые трещины или щели по всему дому с помощью ватного шарика или тампона. Кроме того, эту смесь можно распылить на большую площадь при помощи пульверизатора, разбавив масла с небольшим количеством воды.

WD40

Удивительно, но WD40 можно использовать для защиты от ос около дома, а также для предотвращения строительства их гнезд.

Распылите WD40 на выступающие участки, такие как крыши и водостоки. Средство для удаления ржавчины можно также распылить в сарае или гараже, чтобы там не завелись осы.

Для того чтобы осы не облюбовали участок и дом, необходимо также принять меры предосторожности.