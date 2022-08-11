Реальный отзыв: стоит ли покупать сушилку для зелени

Первая сушилка для зелени была придумана в XIX веке. На кухне использовались проволочные корзины, которые необходимо было крутить. Корзину фиксировали на раковине, но вода постоянно разбрызгивалась вокруг. Современные сушилки выглядят иначе и гораздо более удобны в быту. "Рамблер" расскажет, стоит ли покупать сушилку для салата.
Сушилка представляют собой небольшую центрифугу. Впервые изобретение зарегистрировал в 1974 году француз Жан Матле.
Центрифуга используют не только для сушки зелени, но и для сушки овощей, ягод и фруктов. Если листья салата не просушить, то соусы и масло будут стекать с мокрых листьев, в сендвичах намокнет хлеб, да и внешний вид блюда будет испорчен. А сушилка за несколько секунд уберет лишнюю влагу с поверхности.
Современная центрифуга выполнена в виде контейнера со встроенным дуршлагом. Чтобы высушить зелень, достаточно поместить ее в емкость, накрыть крышкой и прокрутить. После этого влага останется в контейнере.
По словам покупателей, за небольшие деньги можно купить настоящего помощника, который необходим всем, кто постоянно ест и готовит салаты.
"Вы удивитесь тому, сколько много воды останется в тазике, а ведь она могла уже быть в салате! По итогу месяца могу сказать, что это незаменимая вещь для тех, кто регулярно моет зелень для еды или заморозки. Далеко ее не убираю, стоит в кухонном шкафчике, важно, чтобы она всегда была под рукой".
Некоторые отмечают, что сушилка гораздо более функциональна, чем кажется.
"Купив сушилку, я даже подумать не могла, что она настолько функциональна! В основном, я ее использую ее как сушилку. Не знаю как у вас, а у меня после мойки на зелени оставалось куча воды. Приходилось выкручиваться: я сначала стряхивала воду в обычном дуршлаге, а потом выкладывала на бумажное полотенце, которое еще раз 5 могла поменять, пока влага всосется. При помощи сушилки вся вода моментом выходит из зелени. Это очень экономит время. Зелень всегда свежая, хрустящая и сухая, а не водянистый комок. Еще я ее использую как контейнер для хранения зелени. Бывает такое, что зелени помыла многовато, тогда оставшуюся часть я просто накрываю крышкой и ставлю в холодильник до следующего применения. В таком виде зелень не высохнет и не будет заветренной. И напоследок я использую миску-контейнер как салатник!"
Единственная особенность таких салатниц — их размеры. Большинство салатниц рассчитаны на размер от трех литров и соответственно занимают достаточно места в шкафу. Но для людей, которые готовят салаты на всю семью, это даже плюс.
"Простое механическое воздействие и зелень просто слегка влажная, никакой стекающей воды капель отдельных, даже в труднодоступных местах. Большинство мисок идут на три-пять литров, поэтому много зелени влезет. Уже год отлично работает и ничего не сломано, хотя пластик легкий и выглядит хило. Стойкий солдатик, который принес сплошную пользу".