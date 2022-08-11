Реальный отзыв: стоит ли покупать сушилку для зелени

"Купив сушилку, я даже подумать не могла, что она настолько функциональна! В основном, я ее использую ее как сушилку. Не знаю как у вас, а у меня после мойки на зелени оставалось куча воды. Приходилось выкручиваться: я сначала стряхивала воду в обычном дуршлаге, а потом выкладывала на бумажное полотенце, которое еще раз 5 могла поменять, пока влага всосется. При помощи сушилки вся вода моментом выходит из зелени. Это очень экономит время. Зелень всегда свежая, хрустящая и сухая, а не водянистый комок. Еще я ее использую как контейнер для хранения зелени. Бывает такое, что зелени помыла многовато, тогда оставшуюся часть я просто накрываю крышкой и ставлю в холодильник до следующего применения. В таком виде зелень не высохнет и не будет заветренной. И напоследок я использую миску-контейнер как салатник!"