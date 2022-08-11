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2 часа назад

Дизайнер Джонатан Адлер рассказал, как позитивный интерьер стал мощным антидепрессантом

runews24.ru

Американский дизайнер составил инструкцию, по которой можно создать в своём доме позитивный интерьер.

Как позитивный интерьер стал мощным антидепрессантом
Фото: runews24.rurunews24.ru

Секретами он поделился с Elle Decoration. Джонатан Адлер рассказал, что шикарный дом тот, в котором собраны любимые вещи, в окружении которых «вы счастливы».

По его словам, возвращение домой должно вылечивать от повседневных проблем. Дизайнер пояснил, что в его доме собрано множество предметов интерьера, которые поднимают ему настроение.

Например, над камином в гостиной находится винтажная абстракция и коллекция итальянских стеклянных статуэток. У входа в квартиру в Палм-Бич сидит керамический пёс.

Адлер говорит, что в интерьере не нужно бояться экспериментов, лучше сделать поп-стиль в энергичных цветах. Также стоит уделить внимание натуральным материалам – коврами из овчины, деревянными столами.

Разнообразить огромное помещение можно, поставив в него маленькие скамейки, или, наоборот, разместить трон в квартире-студии.

Также дизайнер рекомендует не бояться цветовой дисгармонии, украшать пустые стены акцентными скульптурами и картинами.

Дом и сад,
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