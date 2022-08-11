Названы способы легко снять старые обои со стены

Чтобы легко избавиться от старых обоев на стенах, необходимо использовать утюг или слабый раствор клея. Об этом сообщает издание Elle Decoration.

Фото: burst.shopify.com burst.shopify.com

Как советуют специалисты, нужно намочить обои водой, а затем поддевать их шпателей и отрывать, начиная сверху или со швов. Но такой способ эффективен, только если на стенах один слой обоев.

В трудных ситуациях можно взять утюг и смоченную хлопчатобумажную ткань. Нужно приложить ее к стене и погладить на максимальном режиме с функцией пара.

Также хороших метод, по словам экспертов, - использовать растворенный в воде клей. Он не будет быстро стекать и сильно намочит обои.

Кроме того, в магазинах продаются специальные растворы для снятия старых обоев.