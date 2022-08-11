Названы способы легко снять старые обои со стены

Чтобы легко избавиться от старых обоев на стенах, необходимо использовать утюг или слабый раствор клея. Об этом сообщает издание Elle Decoration.
Как советуют специалисты, нужно намочить обои водой, а затем поддевать их шпателей и отрывать, начиная сверху или со швов. Но такой способ эффективен, только если на стенах один слой обоев.
В трудных ситуациях можно взять утюг и смоченную хлопчатобумажную ткань. Нужно приложить ее к стене и погладить на максимальном режиме с функцией пара.
Также хороших метод, по словам экспертов, - использовать растворенный в воде клей. Он не будет быстро стекать и сильно намочит обои.
Кроме того, в магазинах продаются специальные растворы для снятия старых обоев.
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