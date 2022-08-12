Эти пчелы действительно не кусаются! Мои первые шаги в пчеловодстве

Очень часто задумывался о пчеловодстве в качестве увлечения, особенно зная, что раньше пчел держали прадед и прапрадед. Волей случая, можно сказать, у нас и появились пчелы.
В начале июня во время очередного приезда на дачу я обнаружил, что к нам на вишню залетел рой пчел. Посовещавшись с дедушкой (он в молодости держал 15 ульев), мы решили поймать этот рой и поселить его в улей, благо практически весь необходимый инвентарь (роевня, дымарь, улей, старые рамки с вощиной) сохранился на даче.
С первого взгляда может показаться что рой большой, но на самом деле он был небольшим, видимо, уже давно находился в пути.
При помощи деревянной ложки рой был перемещен в роевню, а затем пчелы были стряхнуты в улей.
Однако пчелы игнорировали рамки, уделяли внимание корму и через день практически при нас улетели. В дальнейшем этот рой сел в зарослях неподалеку, со временем количество пчел все сокращалось и сокращалось, практически эти пчелы поселились на земле.
На этом желание содержать пчел только усилилось. Я начал изучать социальные сети, выявлял возможных продавцов, а также как именно можно приобрести пчел — пчелопакет или полностью купить пчелиную семью. Осуществлялась заготовка будущих рамок.
В дальнейшем мой выбор пал именно на пчелопакет, так как пчелиные семьи продавались сразу в ульях, хотелось облегчить процесс транспортировки и все продавцы были расположены достаточно далеко от дачи.
Кроме того, продавец, реализующий пчелопакеты, оказался профессиональным заводчиком, матководом, в результате я сделал выбор именно в пользу пчелопакета.
В состав пчелопакета входит 1,5 кг пчел, маточка, а также небольшое количество корма. Очень легко транспортируется и заселяется в улей.
Маточка находилась в отдельной коробочке. За два дня пчелы самостоятельно вышли из пчелопакета, освободили маточку и начали занимать рамки.
Пару слов о породе пчел. Это порода пчел Бакфаст, которая славится своей миролюбивостью. Действительно за все время (практически 1,5 месяца) меня пчела укусила всего лишь один раз, а некоторые осмотры я и вовсе проводил в шортах.
Первое время даже сами кормили пчел медом, чтобы поддержать их.
Затем пчелы начали отстраивать рамки.
Маточка стала закладывать расплод, а также пчелы оставляли сигналы о необходимости расширения и мы добавляли рамки.
Лишние языки срезались с поверхностей рамок, в один момент попробовали немного собственного меда.
Сейчас под руководством дедушки учусь, совместно производим осмотры, изучаю теорию. Конечно, речь не идет о том, что в этом сезоне получим мед для себя, так как пчелам необходим запас на зиму. Кроме того, пчелы приобретены немного поздно, они были заселены лишь 20 июня, именно в связи с поздним сроком был приобретен всего лишь один пчелопакет, хотя в теории рекомендуется начинать хотя бы с 3 пчелиных семей. Вот на следующий год обязательно приобрету еще пару пчелопакетов.