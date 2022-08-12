Голова садовая: что обязательно нужно сделать с ирисами до середины августа

Взрослые кусты ирисов нужно делить, чтобы они продолжали цвести. Это лучше делать на 3-4 год и через не менее двух недель после цветения. Выкапывать кусты лучше вилами, чтобы максимально аккуратно извлечь корни.
Подробнее о том, как правильно делить кусты смотрите в видео.
Взрослые кусты ирисов нужно делить, чтобы они продолжали цвести. Это лучше делать на 3-4 год и через не менее двух недель после цветения. Выкапывать кусты лучше вилами, чтобы максимально аккуратно извлечь корни.
Подробнее о том, как правильно делить кусты смотрите в видео.