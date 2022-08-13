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2 минуты назад

В чем может быть причина пожелтевших листьев комнатной орхидеи

Крестьянская жизньиещё 1

Если красавица-орхидея вдруг пожелтела, то важно вовремя понять, почему это происходит.

В чем может быть причина пожелтевших листьев комнатной орхидеи
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Опытные цветоводы советуют обратить внимание на то, с какой стороны желтеют листья цветка. Пожелтевшие и сухие кончики – не повод для беспокойства, поскольку это происходит либо в процессе естественной утилизации, либо орхидее просто не хватает воды и питания. При поливе следует применять удобрения, в каждый полив добавляя четверть от нормы.

Если же пожелтели основания листьев, то следует присмотреться к ним внимательнее. Возможно, это растет новый корешок.

Если в пазуху листа попала вода, то нужно удалить лист и убедиться, что под ним чисто.

Если же ствол подгнивает, то решить проблему можно лишь оперативным путем.

Поставщики могли перекормить цветок, а он, в свою очередь, попал в непривычные для него условия и начал сбрасывать листья. Процесс может прекратиться, но чаще всего растение погибает.

Одна из распространенных причин пожелтения орхидеи – нехватка железа. Цветок нужно опрыскать удобрением с повышенным содержанием железа с перерывом в 10–14 дней.

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