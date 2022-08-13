В чем может быть причина пожелтевших листьев комнатной орхидеи

Если красавица-орхидея вдруг пожелтела, то важно вовремя понять, почему это происходит.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Опытные цветоводы советуют обратить внимание на то, с какой стороны желтеют листья цветка. Пожелтевшие и сухие кончики – не повод для беспокойства, поскольку это происходит либо в процессе естественной утилизации, либо орхидее просто не хватает воды и питания. При поливе следует применять удобрения, в каждый полив добавляя четверть от нормы.

Если же пожелтели основания листьев, то следует присмотреться к ним внимательнее. Возможно, это растет новый корешок.

Если в пазуху листа попала вода, то нужно удалить лист и убедиться, что под ним чисто.

Если же ствол подгнивает, то решить проблему можно лишь оперативным путем.

Поставщики могли перекормить цветок, а он, в свою очередь, попал в непривычные для него условия и начал сбрасывать листья. Процесс может прекратиться, но чаще всего растение погибает.