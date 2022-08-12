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1 час назад

Врач рассказала, чем можно заразиться в домашнем туалете

Даша Краснова

Врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, как несоблюдение правил гигиены в талете влияет на состояние нашего здоровье. Об этом сообщает «Москва 24».

Врач рассказала, чем можно заразиться в домашнем туалете
Фото: unsplashunsplash

Например, грязные унитаз или раковина могут стать благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры. Поэтому важно не только своевременно чистить унитаз, но и регулярно кварцевать помещение туалетной комнаты.

Кварцевание — процесс обеззараживания помещений и даже тела человека ультрафиолетовым излучением кварцевой лампы. Это поможет избежать ситуаций, когда болеет вся семья,

«Часто встречаются семейные заражения, например, фурункулезом. В туалетных комнатах также может скрываться стафилококк, кишечная палочка, больше всего бактерий живут под ободком унитаза», — отметила Лапа.

Важно не забывать тщательно мыть ободок унитаза, так как чаще всего люди пропускают это место.

До этого мы рассказывали, почему в Швейцарии нельзя ходить ночью в туалет.

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