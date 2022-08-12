Врач рассказала, чем можно заразиться в домашнем туалете

Врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, как несоблюдение правил гигиены в талете влияет на состояние нашего здоровье. Об этом сообщает «Москва 24».
Например, грязные унитаз или раковина могут стать благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры. Поэтому важно не только своевременно чистить унитаз, но и регулярно кварцевать помещение туалетной комнаты.
Кварцевание — процесс обеззараживания помещений и даже тела человека ультрафиолетовым излучением кварцевой лампы. Это поможет избежать ситуаций, когда болеет вся семья,
«Часто встречаются семейные заражения, например, фурункулезом. В туалетных комнатах также может скрываться стафилококк, кишечная палочка, больше всего бактерий живут под ободком унитаза», — отметила Лапа.
Важно не забывать тщательно мыть ободок унитаза, так как чаще всего люди пропускают это место.
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