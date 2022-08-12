4 цветка, которые зацветут на даче только в сентябре

Мы привылки к тому, что наш участок цветет яркими красками исключительно в теплые месяцы, а уже осенью окрашивается в цвет упавших листьев. Но мы спешим вас порадовать — зная, какие растения зацветут в первый осенний месяц (или продолжат цвести осенью), можно поддерживать яркие краски на участки аж до первых холодов.

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Георгина

Красивый цветок, который будет радовать ваш взор в период «бабьего лета». Что особенно приятно, вы можете выбрать сразу несколько видов и люди издалека не сразу догадаются, что у вас на участке один и тот же цветок. Садоводы вполне заслуженно отдают предпочтение пионовидным георгинам, которые можно собрать и отдать ребенку в качестве букета к первому сентября. Правда, держаться георгины будут исключительно до первых заморозков — они довольно теплолюбивы.

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Анемона

Симпатичные цветы средних размеров станут прекрасным ярким ковров на вашем участке. Существует довольно большой разброс оттенков, поэтому можно выбрать сразу же несколько цветов и посадить вдоль дорожек на участке, создав таким образом настоящую цветочную дорогу в любых ярких сочетаниях. Тем более осенью очень хочется ярких красок. Сентябрьские дожди и даже прохладная погода не заставят цветок поникнуть, а это уже большой плюс.

Безвременник

Идеальное осеннее растение, которое будет радовать и вас, и ваших гостей во время осенних вечеров на даче. Занимательный факт — листья безвременника отпадают еще весной, а вот осенью появляются нежные цветы. Опытные дачники советуют сажать этот цветок около декоративного пруда или в каменистой части участка, где растение смотрится лучше всего.

Гортензия