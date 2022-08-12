4 цветка, которые зацветут на даче только в сентябре

Мы привылки к тому, что наш участок цветет яркими красками исключительно в теплые месяцы, а уже осенью окрашивается в цвет упавших листьев. Но мы спешим вас порадовать — зная, какие растения зацветут в первый осенний месяц (или продолжат цвести осенью), можно поддерживать яркие краски на участки аж до первых холодов.
Красивый цветок, который будет радовать ваш взор в период «бабьего лета». Что особенно приятно, вы можете выбрать сразу несколько видов и люди издалека не сразу догадаются, что у вас на участке один и тот же цветок. Садоводы вполне заслуженно отдают предпочтение пионовидным георгинам, которые можно собрать и отдать ребенку в качестве букета к первому сентября. Правда, держаться георгины будут исключительно до первых заморозков — они довольно теплолюбивы.
Симпатичные цветы средних размеров станут прекрасным ярким ковров на вашем участке. Существует довольно большой разброс оттенков, поэтому можно выбрать сразу же несколько цветов и посадить вдоль дорожек на участке, создав таким образом настоящую цветочную дорогу в любых ярких сочетаниях. Тем более осенью очень хочется ярких красок. Сентябрьские дожди и даже прохладная погода не заставят цветок поникнуть, а это уже большой плюс.
Идеальное осеннее растение, которое будет радовать и вас, и ваших гостей во время осенних вечеров на даче. Занимательный факт — листья безвременника отпадают еще весной, а вот осенью появляются нежные цветы. Опытные дачники советуют сажать этот цветок около декоративного пруда или в каменистой части участка, где растение смотрится лучше всего.
Одни из самых красивых цветков. Гортензия цветет еще летом, однако держится на участке практически до середины октября. Неплохо, правда? Садоводы рекомендуют высаживать сразу несколько видов гортензии, так вы получите самое эффектное цветение. Кроме того, листья у разных видов гортензии отличаются по цвету, так что не пугайтесь, если заметите изменения цвета листьев ближе к концу сезона.