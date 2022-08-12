Какие сорта малины точно будут радовать урожаем до самой осени

Уже отплодоносила привычная традиционная малина. Но многие дачники хотят продлить сезон плодоношения этой прекрасной и полезной ягоды.
Ремонтантные сорта малины плодоносят два раза в сезон. Первый раз – в июле, а второй урожай в зависимости от сорта собирают в августе или сентябре.
Сорт Гусар точно порадует богатым урожаем. Как только собрана первая малина – спустя неделю на нем начинает созревать второй урожай. Хорошо, что это случается не в сентябре, когда приходит похолодание, падает температура, начинают лить дожди и ягода получается невызревшей и кислой.
Если все же хочется получить урожай малины в сентябре, то подойдут такие сорта, как Таганка, Бабье лето, Прогресс.