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2 часа назад

Какие сорта малины точно будут радовать урожаем до самой осени

Крестьянская жизнь

Уже отплодоносила привычная традиционная малина. Но многие дачники хотят продлить сезон плодоношения этой прекрасной и полезной ягоды.

Какие сорта малины точно будут радовать урожаем до самой осени
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Ремонтантные сорта малины плодоносят два раза в сезон. Первый раз – в июле, а второй урожай в зависимости от сорта собирают в августе или сентябре.

Сорт Гусар точно порадует богатым урожаем. Как только собрана первая малина – спустя неделю на нем начинает созревать второй урожай. Хорошо, что это случается не в сентябре, когда приходит похолодание, падает температура, начинают лить дожди и ягода получается невызревшей и кислой.

Если все же хочется получить урожай малины в сентябре, то подойдут такие сорта, как Таганка, Бабье лето, Прогресс.

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