Как лучше заготавливать овощи на зиму

Известный врач-диетолог объяснил, какими способами лучше заготавливать овощи на зиму. Оказалось, что консервация не самый полезный из них, сообщает PRIMPRESS.

Летние овощи являются очень ценными и полезными с точки зрения содержания в них витаминов. Однако с помощью консервации все полезные свойства можно уничтожить. Все дело в использовании большого количества соли при заготовке. По словам эксперта, такие заготовки влияют на развитие гипертонической болезни.