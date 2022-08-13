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31 минуту назад

Россиянам рассказали как лучше заготавливать овощи на зиму

Primpressиещё 1

Известный врач-диетолог объяснил, какими способами лучше заготавливать овощи на зиму. Оказалось, что консервация не самый полезный из них, сообщает PRIMPRESS.

Как лучше заготавливать овощи на зиму
Фото: PRIMPRESS - Новости ПриморьяPRIMPRESS - Новости Приморья

Летние овощи являются очень ценными и полезными с точки зрения содержания в них витаминов. Однако с помощью консервации все полезные свойства можно уничтожить. Все дело в использовании большого количества соли при заготовке. По словам эксперта, такие заготовки влияют на развитие гипертонической болезни.

Специалист утверждает, что намного лучше замораживать летние овощи и фрукты на зиму.

Различные варианты нарезки позволят экономично и рационально сохранить все полезные вещества и позаботиться о своем рационе заранее.

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