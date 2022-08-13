Эксперт объяснил, как правильно высаживать садовые деревья

У сибирских садоводов скоро начнется сезон посадки плодово-ягодных деревьев. Эксперт рассказал, как правильно сажать такие растения, чтобы они приносили больший урожай.

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Владелец питомника «Сибирская усадьба» Олег Сяткин поделился советами по правильной высадке яблонь, груш и слив.

При посадке всех этих деревьев не стоит добавлять много удобрений в посадочную яму. А саму лунку нужно выкопать до размеров 50х50 сантиметров. Если вы купили растение с закрытой корневой системой, то нужно аккуратно снять горшок и, не расправляя корни, посадить его в лунку. После растение нужно полить.

«На первые год-два деревце можно подпереть колом, чтобы его не сломало снегом или ветром. Азотные удобрения следует вносить весной. Осенью этого лучше не делать, так как растение не сможет подготовиться к холодам, будет наращивать вегетативную массу и в конечном итоге может вымерзнуть. При посадке нужно отступить от точки прививки 3–5 сантиметров и заглубить в почву», – говорит Олег.

Сливу же стоит высаживать на самом высоком месте участка, так как морозы ей не страшны, а вот выпревание – да. Косточковые деревья лучше не сажать в случаях, когда грунтовые воды текут близко к поверхности, а если точнее – выше, чем в полутора метрах под землей.