Россиян предупредили об опасных предметах в квартире

Некоторые строительные материалы и некачественная мебель могут выделять токсичные вещества, загрязняя атмосферу в квартире. Об опасных предметах быта россиян предупредил доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадим Рукавицын, сообщает «Газета.Ru» .

По словам специалиста, основным источником загрязнения воздуха дома считаются краски, линолеумы, виниловые обои, а также древесно-стружечные плиты (ДСП), из которых делают мебель. Опасными для здоровья могут быть хлопковая ткань, которую для прочности пропитывают формальдегидом, и искусственная кожа из поливинилхлорида. Рукавицын также заявил об опасности разбитого градусника и поврежденной ртутной лампы.