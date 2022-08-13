Немодные предметы интерьера, от которых стоит избавиться

Дизайнер свободного пространства, архитектор, концепт-мейкер Александр Осипов составил для наших читательниц черный список интерьерных решений 2022 года.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

ОТКРЫТЫЕ КУХНИ

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Пандемия укрепила необходимость в отдельных комнатах, особенно когда так много помещений приходится использовать в качестве домашних офисов. По этой причине большие кухни, которые открываются в остальную часть дома, становятся все менее актуальными. Однако это не значит, что эти пространства должны быть абсолютно замкнутыми.

ПЛИТОЧНЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

Плиточные столешницы были в моде в 1970-х годах, но если вы хотите, чтобы ваше помещение выглядело современно, лучше оставить эту тенденцию в прошлом. Кроме того, ее трудно чистить, поэтому не создавайте себе лишний стресс и остановитесь на мраморе или граните.

МОХНАТЫЕ КОВРЫ

Мохнатые ковры прекрасно ощущаются под ногами, но они не подходят для того, чтобы придать помещению стильный вид. Отдавайте предпочтение коврам с коротким ворсом для более современной эстетики.

ЛАМПЫ В СТИЛЕ ТИФФАНИ

Это сложный вопрос, так как сами по себе они выглядят очень достойно, но в современные интерьеры редко вписываются гармонично. Эти лампы, как правило, выглядят либо слишком вычурно, либо создают в доме атмосферу бара. Хотя витражи прекрасны, свет, который они излучают, может быть слишком тусклым.

ЛАМПОЧКИ ЭДИСОН

Буквально в каждой второй кофейне давно висят светильники, свисающие с потолка, так что ни к чему располагать в своем доме этот намозоливший глаза предмет интерьера, к тому же для создания теплой домашней атмосферы они не совсем подходят.

ЦВЕТНЫЕ КУХОННЫЕ ШКАФЧИКИ

История умалчивает, почему люди массово решили, что оранжевые или красные кухонные шкафчики — это хорошая идея, но этой тенденции точно пора уйти в прошлое. Поскольку шкафчики — это трудноизменяемый элемент, остановите свой выбор на классике.

ТОСКАНСКИЕ КУХНИ

Этот стиль был повсеместно распространен в начале 2000-х годов, и, безусловно, нельзя не отметить его привлекательность. Однако, современный дизайн кухонь сосредоточен на создании легкого, воздушного места для приготовления пищи, а не на подражании мрачной итальянской вилле.

ПЛЕТЕНАЯ МЕБЕЛЬ

Плетеные кресла можно оставить на крыльце или на балконе. Но нет необходимости располагать их где-нибудь внутри, как это было принято в 80-х и 90-х годах. Поиграйте с текстурой, выбрав вместо этого стулья из современных материалов.

ГРАНИТНЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

В начале 2000-х годов мы наблюдали перегрузку одним материалом, которая часто включала слишком много темного гранита на кухнях. Сегодня акценты выглядят более эффектно, и предпочтение часто отдается минималистичной современной эстетике с использованием более светлых материалов.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ