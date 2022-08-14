Как часто нужно менять постельное белье на самом деле

Существует несколько факторов, в зависимости от которых постельное белье сохраняет свежесть. Как часто его нужно менять, чтобы спать на чистом, читайте в материале «Рамблера».

Начнем с азов: летом нужно менять постельное белье в два раза чаще, чем зимой — все потому, что в теплое время года любой человек обильнее потеет, а спать в свежей кровати хочется всем. Второй момент, на который стоит обратить внимание: чем больше времени вы проводите на незастеленной кровати, тем активнее она загрязняется. Если вы любитель поработать из-под одеяла, а также не против перекусить на постельном белье, менять его стоит чаще, чем обычно (каждые 2-3 дня).

Теперь о домашних животных: многие любят спать в обнимку с питомцами, но они в любом случае оставляют шерсть и грязь на вашей кровати. Правда, это происходит, даже если вы не разрешаете четвероногому любимцу запрыгивать на ваше спальное место: шерсть, как и пыль, все равно перемещается в пространстве и попадает на постель. В таком случае стоит менять белье каждые 3–4 дня.

Если вы болеете, часто потеете, у вас есть перхоть, воспаления на лице, или вы привыкли спать обнаженными, лучше менять простыню хотя бы раз в двое суток, а наволочки – каждый день