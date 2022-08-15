Что делать огороднику, если тыква на грядке заболела мучнистой росой

Мучнистая роса относится к грибковым заболеваниям. Чаще всего оно появляется на тыкве в случаях нарушения агротехники: болезнь распространяется спорами, а заражение обычно происходит через растительные остатки.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Агрономы в качестве факторов, провоцирующих мучнистую росу, называют избыток азота, а также сырость и прохладу.

Как понять, что тыква заболела мучнистой росой?

На листьях зараженного растения появляются круглые пятна белого цвета, которые затем переходят на все части тыквы. Пораженные части со временем темнеют, усыхают.

Мучнистая роса вызывает замедление образования завязей, ухудшение вкуса и качества плодов.

Чтобы вылечить мучнистую росу, необходимо обработать заболевшие растения коллоидной серой, для этого используют 70%-ную пасту или 80%-ные гранулы. На 10 л воды берут 20 г серы и готовят раствор для опрыскивания.