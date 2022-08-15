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43 минуты назад

Эксперт назвала способы продлить срок хранения продуктов

Мария Каткова

Специалист Юлия Лемешева, старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрестка", рассказала, как правильно хранить продукты в холодильнике. Об этом сообщает "Прайм".

Эксперт назвала способы продлить срок хранения продуктов
Фото: unsplashunsplash

Так, эксперт посоветовала использовать полки в холодильнике по назначению. В дверце хранить соусы, варенье и напитки. На нижних полках нужно оставлять овощи и фрукты, при этом, хранить их нужно раздельно. На самые верхние полки она посоветовала ставить скоропортящиеся продукты. Готовую еду нужно располагать посередине.

Лемешева уверена, что для хранения продуктов нужна тара, чтобы они быстро не испортились. Так, нужно упаковывать любую еду, в том числе фрукты и овощи. Их также нужно хранить отдельно друг от друга из-за того, что фрукты выделают газ, который ускоряет созревание. Готовую еду она посоветовала не хранить в кастрюлях, а перекладывать ее в контейнер.

Ранее сообщалось, как перестать объедаться на ночь.

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