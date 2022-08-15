Дизайнер рассказала о популярных интерьерных тенденциях

Нынешним летом по ряду причин сильно выросли цены на строительные и отделочные материалы. При этом этим меняется и мода. В летний сезон наиболее популярными интерьерными решениями стали простые линии и мебель с плавными формами. Цвета стали более приглушенными. Об этом изданию «Дни.ру» рассказала дизайнер Алена Власова.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Главным общемировым трендом в интерьере остается минимализм, который был актуален и ранее. Следуя этим тенденциям, люди отказываются от сложных решений при обустройстве своих квартир, уходят от многоуровневых потолков, барочных карнизов, ниш. Эксперт объясняет популярность подобных тенденций со всеобщим подорожанием и напряженным информационным полем. Люди хотят покоя и лаконичности форм, мягкости, уюта. Например, стали модными диваны в форме фасолины.

Дизайнер Юлия Андреева полагает, что в последнее время люди начали выбирать простоту из-за роста цен на строительные и отделочные материалы. При желании такие интерьеры можно создать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. В моде стали светлые тона интерьеров, теплые оттенки.