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1 час назад

Дизайнер рассказала о популярных интерьерных тенденциях

Вести Подмосковья

Нынешним летом по ряду причин сильно выросли цены на строительные и отделочные материалы. При этом этим меняется и мода. В летний сезон наиболее популярными интерьерными решениями стали простые линии и мебель с плавными формами. Цвета стали более приглушенными. Об этом изданию «Дни.ру» рассказала дизайнер Алена Власова.

Дизайнер рассказала о популярных интерьерных тенденциях
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Главным общемировым трендом в интерьере остается минимализм, который был актуален и ранее. Следуя этим тенденциям, люди отказываются от сложных решений при обустройстве своих квартир, уходят от многоуровневых потолков, барочных карнизов, ниш. Эксперт объясняет популярность подобных тенденций со всеобщим подорожанием и напряженным информационным полем. Люди хотят покоя и лаконичности форм, мягкости, уюта. Например, стали модными диваны в форме фасолины.

Дизайнер Юлия Андреева полагает, что в последнее время люди начали выбирать простоту из-за роста цен на строительные и отделочные материалы. При желании такие интерьеры можно создать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. В моде стали светлые тона интерьеров, теплые оттенки.

По мнению экспертов в сфере декора интерьера, эти тенденции сохранятся надолго. Многие отказываются от приевшегося хай-тека и замысловатых нежилых холодных настроений в интерьере.

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