Дизайнеры рассказали правила обустройства летней веранды

Мы приезжаем за город, чтобы побыть наедине с природой, отдохнуть от суеты и просто расслабиться перед началом новой рабочей недели. Веранда — идеальный вариант семейного досуга в летнее время года. Там мы можем выпить чашку чая и насладиться своим садом, почитать книгу и даже покачаться на качелях с видом на природу.

Фото: ИКС ТВ ИКС ТВ

Чтобы дом был комфортным и уютным, важно уделить внимание планированию расстановки мебели еще до этапа стройки. Помещение должно быть эргономичным и рассчитано на то количество гостей, которое чаще всего можно принять у вас дома.

Видео дня

В этом материале два эксперта сети гипермаркетов «ТВОЙ ДОМ» расскажут, что такое летняя веранда, для чего она нужна и, собственно, как ее обустроить.

Веранда — это застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное в него. Не стоит путать ее с неостекленной террасой, летней кухней и отдельно стоящей беседкой. У каждого строения есть своя функциональность и свои преимущества.

Мина Оруджева, эксперт сети гипермаркетов «ТВОЙ ДОМ»:

«Сейчас редко можно встретить дачи без веранды. Основные требования к ее построению заключаются в том, что она составляет единую конструкцию с домом и стоит с ним на одном фундаменте. Даже если пристройка была задумана позже построения всего дома, стоит заложить фундамент из того же самого материала, чтобы обезопасить себя от его просадки и растрескивания.

Также летняя веранда должна быть остеклена и выполнять функции защиты дома: утеплять фасад здания, защищать от сквозняка в прохладные дни. Помимо этого, веранда — это дополнительное пространство на лето, детская игровая, место для чаепития во время проливного дождя или теплой осенью».

Для летних веранд можно использовать разную мебель, на ваш выбор. Вы можете расположить диваны, расставить стулья или хаотично раскидать пуфы и подушки. Эксперт, Мина Оруджева, советует использовать мебель из металла или искусственного ротанга, эти материалы выдержат зиму, и их не надо будет переносить в теплое помещение на хранение, они прочны и практичны в использовании. Как уже говорилось ранее, размеры мебели желательно учесть при планировании веранды. Для помещения со столовой группой обычно рекомендуют ширину не менее 2,5 метра, иначе передвижения будут затруднены.

Возможно, вы задаетесь вопросом, почему, несмотря на тренд на экологичное и натуральное, многие отдают предпочтение искусственному ротангу. Он не боится ни влаги, ни солнца, поэтому его часто выбирают для использования на открытых пространствах. Для веранды подойдет комплект из натурального ротанга, защищенный от солнца и дождя он также прослужит долго.

Алла Зорина, ведущий дизайнер сети гипермаркетов «ТВОЙ ДОМ»:

«Выбирая стиль оформления веранды зайдите в дом и выделите его основное направление. Если вам нужен простой дачный вариант, используйте прованс или кантри-стиль. Освежающе будет выглядеть средиземноморский стиль — к нему относятся белые и голубые оттенки, воздушное пространство и множество растений. Хорошим приемом в оформлении такой летней веранды являются шторы из парусины, которые будут защищать от солнца и напоминать о лодке посреди океана.

Если выбирать роскошный классический стиль, нужно подойти к деталям интерьера ответственно: летняя веранда предполагает некую гостиную и столовую группу. Для радушного приема гостей советую приобрести изысканный чайный сервиз. Он однозначно станет приятной изюминкой во время чаепития на природе. В прохладное время можно добавить к мебели шерстяные пледы крупной вязки, установить электрический очаг и расставить свечи — так помещение станет теплым и уютным.

Чтобы окунуться в эко и скандинавский стили, можно озеленить веранду, уместно использовать кашпо с крупными растениями, цветочные и подвесные горшки. В тренде по-прежнему экологичные материалы и натуральность. А дача — самое подходящее место, где вы без труда сможете осуществить интересные задумки с растениями в формате сада на веранде.

Стиль и элитарность вашей веранде помогут добавить подвесные качели или кресла, гамаки, проектор с белым фоном, гирлянды и лампочки в ретро стиле. Так ваши вечера станут незабываемыми.

Подсветка тематических локаций добавит шарма помещению — декоративные статуи, фонтаны и деревья можно украсить светодиодными прожекторами, спотами и софитами».