Топ 5 культур для огорода без перекопки

Когда на вашем участке влажная глинистая почва, копание превращается в тяжелый труд. Впрочем, и суглинок, и супеси копать лопатой мало приятного и занимает гораздо больше времени, чем укладка мульчи (газеты, картона, сена или соломы без семенных головок сорняков или другой органики).

Фото: АГРОXXI АГРОXXI

Кроме того, если вы копаете землю каждый год, биоразнообразие и качество почвы снижается, но количество часов, которое вы копаете, остается прежним. Почему бы не попробовать ленивое огородничество с наилучшими для этого культурами.

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В таком случае, ключом к успеху является, разумеется, мульча. Какую мульчу можно использовать в саду без перекопки? На ум сразу приходят сено, солома, листовая плесень, компост, хорошо перепревший навоз и скошенная трава. Также есть и живая низкорослая мульча – белый клевер или алиссум – в поставленных поверх ведрах или контейнерах без проблем выращивают что угодно от цветов до малины. Низкорослая живая мульча отличается от высокорослой, например, люцерны или гречихи, тем, что она имеет газонное назначение и в ней вряд ли будут вить гнезда полевки или скрываться ужи. Но если вы не планируете живое мульчирование всего участка с риском конкуренции для культур, произрастающих в грядках, а не в контейнерах, лучше выбрать, так называемую, пассивную мульчу. И тут самая полезная та, что легко доступна и дешева. Зачем оплачивать доставку соломы, если можно накосить травы? Кстати, с соломой очень легко переборщить при мульчировании под зиму. Весной такая почва будет слишком долго прогреваться, так что не добавляйте сразу слишком много мульчи - больше вреда, чем пользы.

В этом году нанесите на место предполагаемой слой органической мульчи с компостом не больше 10 см, чтобы весной можно было туда сажать овощи и добавлять мульчу по мере роста. Полезный прием – закрыть мульчу сверху полиэтиленом и придавить камнями – как на заглавном фото, чтобы ускорить процесс разложения до наступления холодов, когда преобразование органики притормаживается.

Картофель

Картофель хорошо растет без перекопки на мульче, положенной с осени. Весной семенной картофель разрезают на кусочки с двумя-тремя глазками, припудривают срезы древесной золой, раскладывают и покрывают 30-сантиметровым слоем мульчи для начала, а потом добавляют столько же каждый раз, когда побеги и листья вырастают примерно на 10-15 см. жидкие удобрения применяют сразу после появления всходов и еще раз непосредственно перед цветением растений.

Чтобы собрать молодой или зрелый картофель, из мульчи выбирают наощупь самые крупные клубни, а остальные прикрывают и оставляют на доращивание.

Кабачки

На оставшуюся с осени мульчу для кабачков подсыпают холмик 10 см в высоту и 45 в диаметре для трех семян, размещенных по окружности. Если вы не уверены в качестве семян, удвойте посевную порцию, а лишние затем можно также воткнуть в холмик.

В кабачковый холмик следует подмешать компоста или перепревшего в равных пропорциях с новой мульчей, поскольку кабачки любят питательную почву.

Добавка мульчи- сена, соломы – защитит кабачки от переувлажнения и снизит вероятность того, что центральные стебли растения загниют, если почва станет заболоченной.

Тыква

Есть два материала для мульчирования вокруг тыквы, посаженной весной на осеннюю подложку. Вы можете взять древесную щепу и разложить ее на расстоянии 5-7 см от основного стебля, чтобы поливать. Более дешевый вариант – взять картонную коробку, можно даже из-под хлопьев, расплющить ее или разрезать и закрыть землю. Это защитит от сорняков и поможет сохранит влагу. Добавка картонную мульчи в целом виде при формировании плодов создает барьер от почвенных патогенов.

Капуста

Плюсы. Добавка 5-сантиметрового слоя мульчи вокруг основания капусты сохранит влагу и предотвратить растрескивание кочана, защитит от попадания почвенных патогенов на листья с дождем, упростить борьбу с сорняками.

Минус. Существенный минус для капусты в подобном случае – слизни. Но и этот минус иногда можно превратить в плюс, если периодически сгребать и сжигать мульчу вместе с вредителями.

Редис

Редис отличается быстрым темпом роста – большинство раннеспелых сортов созревают за 20-30 дней. Но стоит земле нагреться и пересушиться, как редис идет в стрелку, качество корнеплодов падает. Редис, выращенный в мульче, сохранит сочность и остроту.