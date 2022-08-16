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1 час назад

Врач рассказала, как правильно пользоваться кондиционером в жаркую погоду

Мир24иещё 1

О том, как правильно использовать кондиционер в жаркую погоду, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева, пишет издание News.ru.

Врач рассказала, как правильно пользоваться кондиционером
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, самая комфортная и оптимальная температура соответствует комнатной. Это около 24 – 26 градусов выше ноля. При этом допускать резких перепадов температуры опасно, предупредила медик.

«Даже 22 – 24 градуса – это нормальная комнатная температура. При такой температуре некоторые люди могут быть в футболке, а другие надевают легкую кофту. Главное, чтобы не дуло, не сидеть под кондиционером», – подчеркнула Ярцева.

Она добавила, что человек очень легко может простудиться, если прямо на него на протяжении нескольких минут будет идти поток охлажденного воздуха.

В темное время суток врач посоветовала уменьшить температуру воздуха до 20 – 22 градусов. Дело в том, что ночью, как правило, человек укрывается одеялом.

Дом и сад,Ирина Ярцева,
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