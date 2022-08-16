Врач рассказала, как правильно пользоваться кондиционером

О том, как правильно использовать кондиционер в жаркую погоду, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева, пишет издание News.ru.

Фото: Мир24 Мир24

По словам специалиста, самая комфортная и оптимальная температура соответствует комнатной. Это около 24 – 26 градусов выше ноля. При этом допускать резких перепадов температуры опасно, предупредила медик.

«Даже 22 – 24 градуса – это нормальная комнатная температура. При такой температуре некоторые люди могут быть в футболке, а другие надевают легкую кофту. Главное, чтобы не дуло, не сидеть под кондиционером», – подчеркнула Ярцева.

Она добавила, что человек очень легко может простудиться, если прямо на него на протяжении нескольких минут будет идти поток охлажденного воздуха.