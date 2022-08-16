Десикация рапса: когда, чем и зачем

Советы специалистов собрал в своем материале Марк Халсолл, заместитель главного редактора канадского агропортала Grainews.ca.

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«Рапс может доставлять проблемы при сборе урожая, если посевы слишком засоренные или происходит неравномерное созревание. Зеленые стебли и сорняки не только мешают уборке, но и вызывают проблемы при хранении. В подобных ситуациях многие фермеры предпочитают в конце сезона использовать вспомогательные средства для десикации, однако, как пояснил Лорн Григер — директор по техническим продажам Института сельскохозяйственной техники прерий (PAMI) - исследования PAMI показали, что «на самом деле, от года и условий выращивания зависит эффективность или финансовая выгода, которую вы можете получить, используя десикацию. Когда осень жаркая, сухая и мало влаги, урожай сохнет естественным образом, и вспомогательные средства не нужны».

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Шон Сенко, агроном Канадского совета по каноле из Саскачевана, согласен с этим:

«Если у вас есть приличный урожай без сорняков, и он созревает относительно быстро и равномерно, вероятно, нет причин применять какие-либо предуборочные средства. А вот в прохладную осень с высокой влажностью от десикации будет ощутимая польза. Но вам нужно четко понимать цели, которые хотите достичь».

Если главной целью является борьба с поздними сорняками, применяется глифосат, когда влажность зерна составляет менее 30 процентов в наименее зрелой части поля. При этом, сам по себе глифосат не ускоряет созревание урожая за счет высыхания – это средство борьбы с сорняками.

Когда нужна быстрая сушка на корню, Григер рекомендует Reglone Ion, дикватный осушитель (группа 22) от Syngenta.

Третий вариант, если цель - борьба с многолетними сорняками и сушка урожая, смешать глифосат в баке с Heat LQ от BASF, сафлуфенациловым гербицидом группы 14, советует эксперт: «Проще говоря, если у вас есть возможность упростить несколько задач за один проход, то почему бы и нет».

Том Вольф, эксперт по опрыскивателям и ученый из Agrimetrix Research and Training, говорит, что нанесение влагопоглотителя на рапс перед сбором урожая может быть сложной задачей — навес зрелого рапса, как правило, намного плотнее, чем у многих других культур, поэтому иногда возникает проблема с распылением в нужном месте.

У Вольфа есть несколько советов производителям рапса, которые помогут им добиться успеха с предуборочными опрыскиваниями. Во-первых, он рекомендует фермерам, планирующим применять влагопоглотитель, чтобы повысить эффективность сбора урожая, внимательно осмотреть полог, чтобы определить и оценить, какие целевые участки необходимо высушить.

«Обычно это стебли и ветки. Менее вероятно, стручки, хотя тоже возможно. Взгляните на те цели, которые вас беспокоят с высоты птичьего полета. Если вы посмотрите сверху и четко увидите цель, то и капли довольно легко доберутся до нее. Однако, если цель закрыта большим количеством листвы, то понадобится более мелкое распыление. Большие капли, движущиеся по прямой, при столкновении с препятствием, совершают отскок. Маленькие капли перемещаются вокруг объектов, окутывая облаком».

Направление форсунок назад также увеличивает проникновение брызг в полог рапса. Обратная ориентация поможет компенсировать скорость движения опрыскивателя вперед, говорит эксперт, что увеличивает вероятность того, что капли будут дрейфовать вертикально вниз и глубже в навес.