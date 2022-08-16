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2 часа назад

Какие растения опасно выращивать на даче

Мира Маркина

Наличие своего дачного участка – огромный плюс особенно в летний период. Однако вместе с тем дачникам следует помнить, что некоторые растения выращивать крайне опасно, и порой вполне безобидный на первый взгляд цветок может быть чреват серьезными последствиями. Подробнее о коварных растениях – в материале "Рамблера".

Какие растения опасно выращивать на даче
Фото: unsplashunsplash

Бузина

Данный кустарник ядовит от и до – цветки, ягоды, корни, листья и ветки. Если вы случайно коснулись бузины, немедленно тщательно вымойте руки, чтобы предотвратить нежелательную реакцию организма. Безопасны лишь вызревшие ягоды бузины – именно из них производят лекарственные настойки, а также готовят пироги.

Борец

Это растение – родственник лютика, и оба они ядовитые. Из борца, как и из бузины, делают лекарственные настойки, но если вы не профессионал в этом, лучше этим не заниматься. Даже минимальное нарушение технологии чревато отравлением.

Беладонна

Ее еще именуют бешеной вишней или сонной одурью. Давным-давно беладонну использовали в качестве косметического средства, сейчас же растения применяют исключительно в аптечных целях. Ключевую опасность в беладонне представляет атропин, который может спровоцировать неконтролируемые приступы агрессии.

Конопля

Во-первых, прежде, чем что-то приготовить из конопляного сырья, его нужно тщательно очистить, и с этим справляются далеко не все. А во-вторых, выращивание конопли просто-напросто запрещено законом.

Дом и сад,
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