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1 час назад

Клубнике – нитрофоску, на грядки – компост: какие удобрения вносить в почву в августе

Провинция.ру

Как только вы собрали урожай – позаботьтесь и о земле. За лето она отдала все питательные вещества растениям и порядком истощена. Можно начинать вносить удобрения уже в августе, чтобы к следующему году почва вновь напиталась нужными минералами. Пустые грядки надо перекопать и внести компост – по 4 кг на один

Какие удобрения вносить в почву в августе
Фото: Провинция.руПровинция.ру

квадратный метр. Такое «капитальное» удобрение рекомендуется вносить раз в 2–3 года. Оно существенно увеличивает плодородность почвы.

Также можно припудрить грунт золой, особенно те участки, где на следующий год будете выращивать капусту, бобовые или корнеплоды. Последний штрих – посеять сидераты. Растения не потребуют ухода, но успеют принести много пользы до прихода заморозков. Дополнительно можно вносить минеральные составы – хлористый или сернистый калий.

В саду деревья будут благодарны подкормке из суперфосфата, сернокислого калия или монофосфата. Еще сад любит перегной, расчет под перекопку – 30 кг для деревьев моложе 8 лет и 50 кг для взрослых.

Под кустарники можно вносить золу, калийную соль и куриный помет.

Также в августе обязательно подкармливают клубнику – калийной солью и нитрофоской. А в цветнике раз в три-четыре года надо вносить органические удобрения – навозный настой или пепел.

Дом и сад,
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