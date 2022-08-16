Какие удобрения вносить в почву в августе

Как только вы собрали урожай – позаботьтесь и о земле. За лето она отдала все питательные вещества растениям и порядком истощена. Можно начинать вносить удобрения уже в августе, чтобы к следующему году почва вновь напиталась нужными минералами. Пустые грядки надо перекопать и внести компост – по 4 кг на один

Фото: Провинция.ру Провинция.ру

квадратный метр. Такое «капитальное» удобрение рекомендуется вносить раз в 2–3 года. Оно существенно увеличивает плодородность почвы.

Также можно припудрить грунт золой, особенно те участки, где на следующий год будете выращивать капусту, бобовые или корнеплоды. Последний штрих – посеять сидераты. Растения не потребуют ухода, но успеют принести много пользы до прихода заморозков. Дополнительно можно вносить минеральные составы – хлористый или сернистый калий.

В саду деревья будут благодарны подкормке из суперфосфата, сернокислого калия или монофосфата. Еще сад любит перегной, расчет под перекопку – 30 кг для деревьев моложе 8 лет и 50 кг для взрослых.

Под кустарники можно вносить золу, калийную соль и куриный помет.