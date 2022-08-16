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1 час назад

Выгоняем медведку мылом, медом и яичной скорлупой: народные средства против вредителя

Провинция.ру

Август – традиционная пора активизации медведок. Сейчас они намного больше перемещаются по огороду и, соответственно, больше едят. Учитывая, что медведка делает все свои дела под землей, то дачник может и не узнать о вредителе, пока не начнет уборку урожая, тут-то и выяснится, что корнеплоды давно обгрызены прожорливым насекомым.

Выгоняем медведку: народные средства против вредителя
Фото: Провинция.руПровинция.ру

Причем решить вопрос с помощью «химии» не всегда удается. Эти вредители прогрызают длинную систему тоннелей, которые могут идти почти под всем участком. Придется обрабатывать инсектицидами всю землю, а вместе с ней и урожай. Остается рассчитывать на народные средства.

Самый простой способ – мыльный раствор. Если вам удалось «засечь» место входа в поземное царство медведки – вливайте прямо туда 3–4 литра воды с растворенным бруском хозяйственного мыла. Но придется быть начеку. Медведка тут же выскочит из норы – главное, успеть поймать.

Если караулить вредителя нет времени, расставьте ловушки. Но вам также сначала надо будет найти нору медведки и уже по ходу тоннеля вкопать стеклянную банку 0,5–0,7 литра донышком вниз. Медведка будет ползти в своем убежище, но внезапно окажется брюшком на самом дне банки. А если налить в емкость воду и немного меда, то она еще и будет приманивать запахом.

Также можно отравить медведку: возьмите просушенную яичную скорлупу, размельчите ее и полейте растительным маслом. Эту смесь скатайте в шарики и положите прямо в норку насекомого. Такой десерт станет для вредителя смертельным.

Дом и сад,
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