Что делать, если томаты не успевают покраснеть до похолодания

Еще буквально неделя-две, и температура воздуха начнет резко понижаться, особенно ночью, а значит, придется собрать весь урожай. Но что делать, если кусты томатов так и стоят с зелеными плодами и, похоже, краснеть и не планируют? Если по прогнозу погоды вас ожидают в ближайшее время затяжные дожди – можно и не ждать дозревания плодов, скорее всего, они просто начнут подгнивать прямо на кусте.

Фото: Провинция.ру Провинция.ру

Чтобы спасти урожай, соберите недоспелые помидоры и положите дома на дозревание. Убирать на дозревание надо не все плоды, а только те, что достигли размера, соответствующего сорту, на разрезе при этом должны быть видны полностью развитые семена. Мелкие плоды можно сразу отправлять на консервацию – есть множество рецептов заготовок с зелеными помидорами.

Обратите внимание, весь урожай надо успеть снять с кустов до того, как температура воздуха ночью опустится ниже +5°С. Обычно это происходит во второй половине августа.

Есть несколько способов дозревания томатов:

- Традиционный. Разложите плоды на газетку или ткань в один слой в комнате на полу или на подоконнике. Каждые 3–5 дней забирайте те, которые уже покраснели. Если хотите ускорить процесс – положите рядом несколько бананов, они выделяют особое вещество – этилен, которое помогает плодам быстрее созревать.

- Послойный. Уложите помидоры в ящик в 2–3 слоя, каждый из которых пересыпают сухими опилками или перестилают бумагой. Сверху закройте ящик крышкой, но неплотно, чтобы был доступ воздуха. Хранить такие томаты надо при температуре 12–15 градусов. Порозовеют они только спустя 30–40 дней.

- На кустах. Не обрывайте плоды, а выкопайте растения с грядки вместе с корнями. Отряхните землю и подвесьте в сухом месте корнями вверх. Кусты не должны соприкасаться. Постепенно питательные вещества поступят от корней к плодам, и они поспеют.