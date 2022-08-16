К чему может привести нарушение системы вентиляции в доме

Отравление жильцов квартиры в столичном Люблино произошло, вероятно, из-за работы электровентилятора в ванной комнате соседней квартиры. В результате концентрация углекислого газа в воздухе превысила нормы в 14 раз. К такому выводу пришли эксперты экстренных служб.
«Установка электровентилятора в одном помещении с газово-проточным водонагревателем действительно могла вызвать попадание углекислого газа в вентиляционную шахту. В помещениях с газовыми приборами устанавливать вентиляторы и кондиционеры категорически запрещено. Силовой приток воздуха может действовать на газовый поток. И этот газовый поток, то есть смесь воздуха с углекислым газом, одновременно попадает в вентиляцию и распространяется по всему дому. Я предполагаю, что именно такая ситуация и произошла в названном случае», – заявил в эфире телеканала «МИР 24» главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев.
Он пояснил, что такую принудительную вентиляцию нередко устанавливают при не очень хорошей работе вытяжки. Это запрещено техникой безопасности. Но обычно этим грешат неопытные или недобросовестные рабочие, выполняющие ремонт.
С попаданием через вентиляцию запахов от соседей, например, при приготовлении пищи, знакомы многие жители многоквартирных домов. Это и есть пример распространения по загрязненной вентиляционной шахте углекислого газа. Если же вентилятор, втягивающий воздух, оказывается в непосредственной близости с газовым прибором, например, на расстоянии меньше двух метров от плиты, то в вентиляцию может попасть уже непосредственно бытовой газ.
В помещениях с газовым прибором, напротив, нужно обеспечить дополнительную вентиляцию. Например, установить приточную вентиляционную решетку. Еще лучше обеспечить естественную вентиляцию, например, подрезав нижний край двери ванной комнаты или другого помещения, где есть газовое оборудование.