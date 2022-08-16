К чему может привести нарушение системы вентиляции в доме

«Установка электровентилятора в одном помещении с газово-проточным водонагревателем действительно могла вызвать попадание углекислого газа в вентиляционную шахту. В помещениях с газовыми приборами устанавливать вентиляторы и кондиционеры категорически запрещено. Силовой приток воздуха может действовать на газовый поток. И этот газовый поток, то есть смесь воздуха с углекислым газом, одновременно попадает в вентиляцию и распространяется по всему дому. Я предполагаю, что именно такая ситуация и произошла в названном случае», – заявил в эфире телеканала «МИР 24» главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев.