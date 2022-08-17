Названы условия для размещения камина в квартире

Камин с открытым огнем можно размещать в квартирах на последних этажах или в зданиях с общим дымоходом. Условия для установки такого дополнительного источника тепла назвал россиянам управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, пишет РИА Новости.

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Юрист добавил, что, по действующим в России нормам, сооружать камины с огнем разрешено в квартирах площадью не менее 50 квадратных метров. Исключение сделали для многоуровневых квартир — если два последних этажа имеют одного владельца, то он может разместить камин и на предпоследнем этаже здания. Дымоход в таких случаях должен быть выведен через последний этаж.

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«Однако иногда камин разрешают создавать и на других этажах, если проектом дома предусмотрен соответствующий выводной канал под трубы, или в здании уже имеется дымоход»,

— пояснил Паюшин. Юрист уточнил, что такие дома встречаются нечасто — речь идет либо о зданиях очень старых серий, либо о новостройках дорогого сегмента.

Специалист предупредил, что даже при наличии теоретической возможности установить в квартире камин процедура согласования будет очень непростой. Паюшин напомнил, что эта процедура считается перепланировкой — за разрешением собственнику следует обратиться в местную инспекцию по надзору за переустройством помещений в жилых домах. Например, в Мосжилинспекцию, если речь о Москве.

В ведомство необходимо будет предоставить схему перепланировки квартиры, план проводки дымохода со всеми техническими характеристиками, включая сведения о гидро- и теплоизоляции. Кроме того, после перепланировки нужно будет провести заново обмеры БТИ, получить новый техпаспорт на квартиру и новое свидетельство о собственности.