Реальный отзыв: чем умные весы отличаются от обычных

На маркетплейсах и в магазинах электроники все чаще можно найти "умные" весы. "Рамблер" разобрался, что это такое, чем они отличаются от обычных и кому нужны.

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Умные или, как их еще называют, диагностические весы отличаются от обычных тем, что показывают не только вес, но и многие другие параметры тела, передавая при этом все данные на ваше мобильное устройство с помощью технологии Bluetooth или на сервер.

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Показатели, которые можно измерить на диагностических весах:

ИМТ - индекс массы тела. Этот показатель поможет понять, есть ли у вас предожирение, ожирение или, напротив, недостаточная масса.

Процент жира (не только подкожного, но и висцерального, который несет большую опасность для здоровья внутренних органов)

Процент объема мышечной ткани (в том числе и скелетных мышц)

Процент воды

Процент белка

Скорость метаболизма

Вес без учета жира

Биологический возраст

Точность измерения веса у такого прибора составляет от 50 до 100г.

Измеряют все эти показатели напольные весы с помощью слабого электрического импульса, который они посылают через мягкие ткани. Этот метод называется биоимпедансным анализом.

Взвешиваться на таких весах необходимо разутым, становясь сухими ногами на специальные датчики, расположенные на поверхности весов. Делать это лучше всего утром, натощак.

Необходимо понимать, что функции, перечисленные в списке, имеются не у всех моделей весов – обращайте внимание при покупке, какие показатели измеряют именно те весы, которые вы выбрали.

Умные весы дают возможность отслеживать все показатели прямо в приложении вашего смартфона и контролировать динамику. Узнав все необходимые замеры, вы сможете скорректировать свое питание, программу тренировок или водный режим. Многие модели весов позволяют вносить данные сразу нескольких человек, они будут сохранять их и вести каждому отдельную статистику.

Реальные отзывы

Отличная покупка. Детальный разбор всего организма. Даже имеется пульсометр. Кто на диете или массонаборе, для тех это незаменимый гаджет. Есть история замеров. Различная вариация пользователей. График изменения веса тоже имеется.

Давно хотел такие. Хожу в спортзал и всегда был вопрос, что надо делать – набирать или сбрасывать вес, хватает ли воды и прочее. Наконец-то купил и просто счастлив! Через неделю уже виден результат. Увеличил питьё воды и убираю висцеральный жир упражнениями. Супер!

Положительные отзывы все довольно похожи друг на друга и их подавляющее большинство в сети. Однако встречаются и негативные. Основаны они, как правило, на том, что не все могут поверить в точность измерений таких весов, особенно, когда показатели раз от разу меняются.

Самый главный минус этих весов - нет никакой уверенности в точности показателей. Каждое взвешивание они скачут туда-сюда, иногда выдавая совсем неправдоподобные результаты.