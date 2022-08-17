Как вырастить манго в домашних условиях из косточки

Если же фрукт незрелый, то его нужно положить в бумажный пакет и оставить на два-три дня. После этого плод будет готов. Мякоть манго можно съесть, а косточку вытащить и хорошо промыть.

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На ней будет природный шов, который следует разрезать, после чего снять скорлупу и достать семечко.

Его нужно поместить во влажную тряпочку и пакет. Всё это лучше держать в тёплом месте, чтобы семечко проросло. Через 5-14 дней должен появиться росток, тогда можно будет выращивать полноценное растение.

Горшок для будущего манго лучше выбрать диаметром 8-10 сантиметров, в высоту он должен быть большим.

Для манго подойдёт универсальный грунт с нейтральным pH 7. Не стоит забывать о дренаже на дне горшка.

Как только горшок с грунтом готов, можно приступать к посадке. Семечко следует поместить в землю ростком вниз в глубину не более чем на три четверти.