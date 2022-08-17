Как почистить серебро в домашних условиях: эффективные и простые способы

Любые изделия из серебра, будь то украшения или столовые приборы, со временем тускнеют и чернеют. Все дело в том, что в сплав часто добавляют примеси меди и никеля для прочности изделий. Поэтому за металлом нужен особый уход. На сегодняшний день существует множество способов, которые позволят очистить потемневшее серебро в домашних условиях. «Рамблер» расскажет о самых эффективных из них.
В первую очередь, необходимо разобраться, что является причинами появления черноты на изделиях из серебра. Так, главным врагом этого металла считается сероводород. Под его воздействием серебряные украшения и другие изделия покрываются темной пленкой. Избежать воздействия сероводорода практически невозможно, поскольку его можно обнаружить даже в воздухе.
Но чаще всего изделия из серебра чернеют именно из-за высокой влажности, контакта с косметическими средствами, потом, моющими средствами, резиной и рядом других веществ.
Стоит отметить, что даже изделия из серебра 925 пробы, которая является самой распространенной, со временем темнеют. И, чтобы отсрочить этот момент, специалисты наносят тонкий слой родия.
Любое серебро перед очисткой следует хорошо подготовить. Так, сначала изделия необходимо промыть в теплой воде с мылом, удаляя при этом с поверхностей приставшие жир и грязь. А для очистки выемок и углублений можно использовать зубную щетку с мягкой щетиной. Вместо мыла также можно использовать средства для мытья посуды и шампуни. А теперь перейдем к эффективным методам очистки изделий из серебра.
Мыльный раствор, к сожалению, не справится с трудными загрязнениями и въевшейся чернотой, а вот легкие потемнения убрать вполне сможет. Для приготовления этого очищающего средства понадобится:
В приготовленном растворе необходимо оставить серебряные изделия на двадцать минут. Для более глубокой очистки по ним также можно пройтись зубной щеткой с мягкой щетиной.
Аммиачный раствор довольно эффективен в очищении серебра. Для его приготовления понадобятся:
Серебряные предметы необходимо оставить на полчаса. Можно и дольше, если чернота с изделий еще не пропала.
А вот с перекисью водорода стоит быть осторожнее, поскольку она может как слишком сильно отбелить поверхность, так и оставить налет. Отдельно обрабатывать предметы перекисью не стоит, но, если добавить ее в раствор с нашатырным спиртом, результат может вас удивить.
Этот раствор подойдет для загрязнений средней тяжести. Для приготовления понадобится:
Лучше всего раствор готовить в кастрюле. Затем в него необходимо положить загрязненные украшения и дожидаться закипания. После накройте крышкой и оставьте изделия кипятиться в растворе примерно на полчаса. Также для получения более сильного эффекта, на дно кастрюли можно положить какой-либо медный предмет.
Это один из самых распространенных и действенных способов. Для него понадобится:
Для приготовления необходимо в кипяченую воду добавить две столовые ложки соды и опустить туда же полоску алюминиевой фольги. Затем положите в раствор серебро и оставьте на 15-20 минут. После следует прополоскать изделия под краном и хорошо их протереть.
Пожалуй, это самый необычный способ очистки серебра, однако он достаточно эффективный. Дело в том, что в обычной губной помаде содержатся жиры и диоксид титана, которые и помогают в борьбе с загрязнениями.
Рецепт прост: намажьте помадой изделие из серебра, а затем мягко отполируйте салфеткой.
Если на украшении есть множество рельефных извилин или драгоценные камни, то лучше всего доверить очистку изделия из серебра профессионалам. Однако, если вы не хотите переплачивать, существует определенный порядок действий для таких случаев.
В первую очередь, необходимо определить вид камня, который инкрустирован в изделие, от этого и будет зависеть метод его очистки.
Помните, что серебро требует особо береженого ухода. Поэтому не забывайте о регулярной чистке изделий из этого металла и храните их в подходящих условиях (в закрытой шкатулке или ящике при минимальной влажности).