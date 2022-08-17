Как почистить серебро в домашних условиях: эффективные и простые способы

Любые изделия из серебра, будь то украшения или столовые приборы, со временем тускнеют и чернеют. Все дело в том, что в сплав часто добавляют примеси меди и никеля для прочности изделий. Поэтому за металлом нужен особый уход. На сегодняшний день существует множество способов, которые позволят очистить потемневшее серебро в домашних условиях. «Рамблер» расскажет о самых эффективных из них.

Почему серебро темнеет

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В первую очередь, необходимо разобраться, что является причинами появления черноты на изделиях из серебра. Так, главным врагом этого металла считается сероводород. Под его воздействием серебряные украшения и другие изделия покрываются темной пленкой. Избежать воздействия сероводорода практически невозможно, поскольку его можно обнаружить даже в воздухе.

Но чаще всего изделия из серебра чернеют именно из-за высокой влажности, контакта с косметическими средствами, потом, моющими средствами, резиной и рядом других веществ.

Стоит отметить, что даже изделия из серебра 925 пробы, которая является самой распространенной, со временем темнеют. И, чтобы отсрочить этот момент, специалисты наносят тонкий слой родия.

Как подготовить серебро к очистке

Любое серебро перед очисткой следует хорошо подготовить. Так, сначала изделия необходимо промыть в теплой воде с мылом, удаляя при этом с поверхностей приставшие жир и грязь. А для очистки выемок и углублений можно использовать зубную щетку с мягкой щетиной. Вместо мыла также можно использовать средства для мытья посуды и шампуни. А теперь перейдем к эффективным методам очистки изделий из серебра.

Мыльный раствор

Мыльный раствор, к сожалению, не справится с трудными загрязнениями и въевшейся чернотой, а вот легкие потемнения убрать вполне сможет. Для приготовления этого очищающего средства понадобится:

Одна чайная ложка мыла.

Стакан теплой воды.

В приготовленном растворе необходимо оставить серебряные изделия на двадцать минут. Для более глубокой очистки по ним также можно пройтись зубной щеткой с мягкой щетиной.

Нашатырный спирт, перекись водорода

Аммиачный раствор довольно эффективен в очищении серебра. Для его приготовления понадобятся:

Немного нашатырного спирта.

Стакан воды.

Серебряные предметы необходимо оставить на полчаса. Можно и дольше, если чернота с изделий еще не пропала.

А вот с перекисью водорода стоит быть осторожнее, поскольку она может как слишком сильно отбелить поверхность, так и оставить налет. Отдельно обрабатывать предметы перекисью не стоит, но, если добавить ее в раствор с нашатырным спиртом, результат может вас удивить.

Лимонная кислота

Этот раствор подойдет для загрязнений средней тяжести. Для приготовления понадобится:

0,5 литра воды.

100 грамм лимонной кислоты.

Лучше всего раствор готовить в кастрюле. Затем в него необходимо положить загрязненные украшения и дожидаться закипания. После накройте крышкой и оставьте изделия кипятиться в растворе примерно на полчаса. Также для получения более сильного эффекта, на дно кастрюли можно положить какой-либо медный предмет.

Сода и фольга

Это один из самых распространенных и действенных способов. Для него понадобится:

Вода.

Две столовые ложки соды.

Фольга.

Для приготовления необходимо в кипяченую воду добавить две столовые ложки соды и опустить туда же полоску алюминиевой фольги. Затем положите в раствор серебро и оставьте на 15-20 минут. После следует прополоскать изделия под краном и хорошо их протереть.

Губная помада

Пожалуй, это самый необычный способ очистки серебра, однако он достаточно эффективный. Дело в том, что в обычной губной помаде содержатся жиры и диоксид титана, которые и помогают в борьбе с загрязнениями.

Рецепт прост: намажьте помадой изделие из серебра, а затем мягко отполируйте салфеткой.

Как очистить серебро с камнями

Если на украшении есть множество рельефных извилин или драгоценные камни, то лучше всего доверить очистку изделия из серебра профессионалам. Однако, если вы не хотите переплачивать, существует определенный порядок действий для таких случаев.

В первую очередь, необходимо определить вид камня, который инкрустирован в изделие, от этого и будет зависеть метод его очистки.

Жемчуг, янтарь, перламутровые и коралловые камни считаются самыми чувствительными. Поэтому в этом случае все же лучше довериться профессионалу. Но если вы все же хотите провести самостоятельную работу, то следует использовать исключительно мягкую влажную салфетку для очистки камня. А для самого серебра можно попробовать применить обычный школьный ластик.

Бирюза, малахит, опал, лунный камень. Это также достаточно нежные камни. Их лучше очищать мягкой тканью, смоченной в разбавленном спирте и мыльном растворе. Главное — не оставлять камни надолго в воде.

Рубин, гранат. И с этими камнями стоит использовать более чадящие методы очистки. Особенно важно отказаться от кипячения, поскольку и рубин, и гранат не переносят высоких температур.

Аквамарин, изумруд, сапфир. А вот эти камни обладают достаточно высокой плотностью, поэтому им не страшны никакие методы очистки.