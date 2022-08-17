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1 час назад

Блогерша раскрыла простой способ удалить пятна пота с одежды

Lenta.ruиещё 1

Блогерша Джоанна с никнеймом whatjoknows раскрыла простой способ удалить пятна пота с одежды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Раскрыт простой способ удалить пятна пота с одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сначала на размещенных кадрах женщина продемонстрировала свое белое платье с желтыми следами, а также разводами от дезодоранта и лосьона для загара. Затем она нанесла на области с загрязнениями шампунь с фиолетовым пигментом, который часто используется в парикмахерской сфере для сохранения блонда, и постирала наряд вручную в тазу.

После данных манипуляций, по словам юзерши, необходимо поместить изделие в стиральную машину, насыпав на него толстым слоем пищевую соду. В последней части ролика тиктокерша вновь показала свое платье, которое при помощи лайфхака приобрело белоснежный оттенок.

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