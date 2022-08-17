Раскрыт простой способ удалить пятна пота с одежды

Сначала на размещенных кадрах женщина продемонстрировала свое белое платье с желтыми следами, а также разводами от дезодоранта и лосьона для загара. Затем она нанесла на области с загрязнениями шампунь с фиолетовым пигментом, который часто используется в парикмахерской сфере для сохранения блонда, и постирала наряд вручную в тазу.