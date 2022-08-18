Как заморозить кукурузу на зиму и максимально сохранить ее пользу

Замораживание сладкой кукурузы – идеальный способ наслаждаться ею круглый год. Свои запасы позволят отказаться от покупной консервированной кукурузы и сэкономить бюджет.
Первым шагом при заморозке кукурузы является выбор лучших початков. Перед заготовкой на длительное время стоит сначала отварить и попробовать кукурузу, чтобы понять, хорошая ли партия попалась.
После того как кукуруза для заморозки была выбрана, с нее необходимо удалить листья. После этой процедуры нужно отрезать или отломить стебли на каждом початке.
Следующий шаг в процессе замораживания – бланширование. Для этого заполните большую кастрюлю холодной водой примерно на 75% и поставьте на средне-сильный огонь. Доведите до полного кипения, периодически помешивая.
Положите несколько початков кукурузы в кастрюлю с кипящей водой и отварите 3 минуты. Если кукурузы много, варить ее следует порциями.
Пока початки варятся, приготовьте тару с ледяной водой. Наполните большую миску наполовину холодной водой и добавьте туда 2–3 стакана льда.
Как только время варки кукурузы подойдет к концу, ее сразу же нужно переложить в ледяную воду. Спустя 3 минуты початки можно достать из воды и дать высохнуть.
Заморозить кукурузу можно как целиком в початках, так и отдельно зернами. Целые початки нужно замораживать в герметичном контейнере или вакуумной упаковке. Замороженные ядра можно хранить в плотно закрытых пакетах или контейнерах, чтобы продукт не приобрел посторонний запах.
Готово! Такие заготовки можно использовать и в качестве перекуса, и для приготовления гарнира. Также ядра кукурузы станут прекрасным дополнением к салату или мясному блюду.