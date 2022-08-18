Как заморозить кукурузу на зиму и максимально сохранить ее пользу

Замораживание сладкой кукурузы – идеальный способ наслаждаться ею круглый год. Свои запасы позволят отказаться от покупной консервированной кукурузы и сэкономить бюджет.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Первым шагом при заморозке кукурузы является выбор лучших початков. Перед заготовкой на длительное время стоит сначала отварить и попробовать кукурузу, чтобы понять, хорошая ли партия попалась.

После того как кукуруза для заморозки была выбрана, с нее необходимо удалить листья. После этой процедуры нужно отрезать или отломить стебли на каждом початке.

Следующий шаг в процессе замораживания – бланширование. Для этого заполните большую кастрюлю холодной водой примерно на 75% и поставьте на средне-сильный огонь. Доведите до полного кипения, периодически помешивая.

Положите несколько початков кукурузы в кастрюлю с кипящей водой и отварите 3 минуты. Если кукурузы много, варить ее следует порциями.

Пока початки варятся, приготовьте тару с ледяной водой. Наполните большую миску наполовину холодной водой и добавьте туда 2–3 стакана льда.

Как только время варки кукурузы подойдет к концу, ее сразу же нужно переложить в ледяную воду. Спустя 3 минуты початки можно достать из воды и дать высохнуть.

Заморозить кукурузу можно как целиком в початках, так и отдельно зернами. Целые початки нужно замораживать в герметичном контейнере или вакуумной упаковке. Замороженные ядра можно хранить в плотно закрытых пакетах или контейнерах, чтобы продукт не приобрел посторонний запах.