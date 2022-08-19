Назван оптимальный срок носки бюстгальтера перед стиркой

Так, эксперт советует стирать упомянутое нижнее белье после того, как его надевали два-три раза. При этом Сицилиано подчеркнула, что время его носки до стирки зависит от интенсивности физических нагрузок и погодных условий.

«Обычно бюстгальтер нужно стирать после двух-трех раз его носки. Но это неактуально для спортивного топа, который вы надеваете в тренажерный зал или в жаркий летний день. А если вы сильно потеете, то вы должны стирать бюстгальтер после каждого его использования», — заявила специалист.

Вдобавок Сицилиано отметила, что бюстгальтер рекомендуется стирать вручную, наполнив таз или раковину прохладной водой, и добавить несколько капель жидкого моющего средства. Его необходимо покрутить в воде и замочить на десять минут, а затем аккуратно потереть боковины (часть изделия, находящаяся под руками и соединяющая между собой чашечку и пояс — прим. «Ленты.ру») и застежку на спине и промыть их под струей прохладной воды. В конце стирки эксперт предложила положить бюстгальтер на чистое полотенце, чтобы он высох.