Найден способ развешать вещи после стирки и не нагибаться

Вещи после стирки можно класть на плечо, чтобы не нагибаться к корзине для белья и избежать усталости спины, посоветовала тиктокерша по имени Лера Линн. На найденный ею способ разобрать постиранное белье обратило внимание издание The Sun.

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Лера Линн призналась, что из-за использования этого лайфхака знакомые считают ее ненормальной.

«Но это работает! Кладу нижнее белье и носки в сушилку, а большие вещи развешиваю на веревке. Это экономит мои время, и я меньше наклоняюсь», — сказала она.