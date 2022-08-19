Найден способ развешать вещи после стирки и не нагибаться

Вещи после стирки можно класть на плечо, чтобы не нагибаться к корзине для белья и избежать усталости спины, посоветовала тиктокерша по имени Лера Линн. На найденный ею способ разобрать постиранное белье обратило внимание издание The Sun.
Лера Линн призналась, что из-за использования этого лайфхака знакомые считают ее ненормальной.
«Но это работает! Кладу нижнее белье и носки в сушилку, а большие вещи развешиваю на веревке. Это экономит мои время, и я меньше наклоняюсь», — сказала она.
В видеоролике на своей странице в TikTok, которую девушка ведет под псевдонимом @leralynn27, она показала, как сперва складывает мокрые вещи одна на другую, а после получившуюся кипу мокрых вещей располагает на плече, чтобы развешать на веревке на своем придомовом участке.