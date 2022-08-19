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1 час назад

Перечислены простые способы отбелить подошву обуви

Lenta.ru

Редакторы портала «Московский комсомолец» перечислили простые способы отбелить подошву обуви. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Перечислены простые способы отбелить подошву обуви
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь специалисты порекомендовали отбелить подошву меламиновой губкой, разрезанной на небольшие части. Отмечается, что губку следует намочить и приступить к мытью обуви.

Кроме того, эксперты рассказали, что удалить грязь с подошвы поможет и средство для снятия лака с ногтей, в составе которой отсутствует ацетон. После обработки ватой, пропитанной раствором, обувь необходимо помыть, уточнили они.

Вдобавок авторы материала посоветовали обратить внимание на соду. Так, перед процессом нужно смочить водой подошву. Далее журналисты предлагают взять губку для мытья посуды, нанести на ее жесткую сторону упомянутое средство и начать мыть обувь. Когда грязь исчезнет, подошву следует протереть чистой влажной тряпкой, заключили эксперты.

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