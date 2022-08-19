Перечислены простые способы отбелить подошву обуви

Редакторы портала «Московский комсомолец» перечислили простые способы отбелить подошву обуви. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь специалисты порекомендовали отбелить подошву меламиновой губкой, разрезанной на небольшие части. Отмечается, что губку следует намочить и приступить к мытью обуви.

Кроме того, эксперты рассказали, что удалить грязь с подошвы поможет и средство для снятия лака с ногтей, в составе которой отсутствует ацетон. После обработки ватой, пропитанной раствором, обувь необходимо помыть, уточнили они.