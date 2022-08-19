Россиянам перечислили виды упражнений до и после дачных работ

Дачникам необходимо разминаться перед работой на грядках и делать растяжку после, посоветовал врач-реа­билитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин. Виды упражнений до и после дачных работ он перечислил россиянам в беседе с «Аргументами и фактами».

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По словам специалиста, во избежание болей в спине и обострения артроза перед дачным трудом достаточно сделать разминку: круговые движения руками и ногами, несколько наклонов, приседаний, поворотов и отжиманий.

«Приседать необходимо с прямой спиной, максимально отведя таз назад. Ноги должны быть согнуты под прямым углом, руки вытянуты перед собой. Подниматься надо на выдохе. Если тяжело приседать без опоры, можно взяться руками за дерево», — рассказал врач, порекомендовав начинать с 10 приседаний и постепенно доводить число повторений до 50-100.

Кроме того, добавил он, можно 10-20 раз отжаться от пола, скамьи, стола или даже от стены.

После дачных работ, отметил Шишонин, необходимо сделать простые упражнения на растягивание мышц. Для выполнения первого из них нужно сесть на пол и расставить ноги, а на выдохе тянуться сначала к одной ноге, затем к другой. Чтобы сделать второе, следует встать на колени, упираясь в пол прямыми руками, и вытягивать по очереди руки вперед, растягивая спину, но не выгибая ее, подчеркнул врач.