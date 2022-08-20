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44 минуты назад

Как избавиться от неприятного запаха тапок

Мира Маркина

Домашние тапочки спустя время начинают источать неприятные запахи. Их не только стыдно предложить гостям, но и самому уже пользоваться неприятно. Причин этого может быть множество. Например, ненатуральные материалы комнатной обуви, из-за которых ноги потеют сильнее обычного, жаркая погода или грибок стопы. Как избавиться от сильного запаха, используя народные методы? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как избавиться от неприятного запаха тапок
Фото: unsplash.comunsplash.com

Чтобы устранить неприятные запахи, попробуйте положить в них на несколько часов кожуру лимона или других цитрусовых, мешочек с лавандой, шалфеем или кофе. Также хорошо впитывают влагу и запахи активированный уголь и чайные пакетики. Просто поместите их внутрь домашней обуви.

Если эти методы не помогают, используйте йод. Нужно смочить пару ватных дисков и оставить их на ночь, прикрыв чем-нибудь сверху. Обязательно подложите что-то под ватные диски с йодом, чтобы не запачкать сами тапочки.

Еще один способ избавиться от зловония тапочек - пищевая сода. Обильно засыпьте ее внутрь обуви и оставьте на несколько часов. После тапки можно пропылесосить или постирать.

Помочь в борьбе с запахами может и спирт. Распылите его на тапочки и дождитесь, пока они не высохнут. Спирт убьет бактерии, провоцирующие появление запаха.

Если же ваши тапки облюбили домашние животные, и вы устали их стирать, можно использовать специальный спрей из зоомагазина, который отпугнет питомцев.

Что делать, чтобы тапки не начинали пахнуть?

  • Мойте ноги с мылом перед тем, как залезть в домашние тапочки, и надевайте носки.
  • Не носите чужие тапки.
  • Стирайте тапочки один раз в неделю в холодной воде и хорошо высушивайте после.
  • Раз в полгода меняйте домашнюю обувь на новую.
  • При повышенной потливости стоп используйте специальные дезодоранты, присыпку или тальк.
  • Делайте ванночки для ног с травами.
Дом и сад,
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