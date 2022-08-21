Раскрыты секреты правильного поиска грибных мест

«Лучше всего напроситься по грибы с опытным грибником, он и в видах научит разбираться. Но если такого в окружении нет, то есть определенные методы. Как известно, все наши любимые лесные грибы образуют симбиоз с деревьями определенных видов: белый с березой, сосной, елью, маслята — с сосной и так далее», — объяснил он, указав, что, руководствуясь этими правилами, следует выбирать тип леса.