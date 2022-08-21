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2 часа назад

Раскрыты секреты правильного поиска грибных мест

Мослента

Секреты правильного поиска грибных мест «Мосленте» раскрыл популярный блогер, обладатель звания «Лучший гид России», ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая Планета» Дмитрий Тихомиров.

Раскрыты секреты правильного поиска грибных мест
Фото: МослентаМослента

«Лучше всего напроситься по грибы с опытным грибником, он и в видах научит разбираться. Но если такого в окружении нет, то есть определенные методы. Как известно, все наши любимые лесные грибы образуют симбиоз с деревьями определенных видов: белый с березой, сосной, елью, маслята — с сосной и так далее», — объяснил он, указав, что, руководствуясь этими правилами, следует выбирать тип леса.

Эксперт добавил, что также можно воспользоваться картами в интернете, посмотреть привязку к фотографиям, выбрать лес подальше от дорог и дачных участков. Нередко, по его словам, тип леса виден на космических снимках. Например, ельники более темные, а «беломошные» боры — характерной окраски с прогалинами. Это отличное место для сбора боровиков.

«А еще можно подписаться на грибные группы в соцсетях, если пошли грибы, грибники обычно пишут направления и даже станции, где нашли заветный урожай. Конечно, места не выдают, но и таких ориентиров может быть достаточно», — резюмировал специалист.

Дом и сад,Дмитрий Тихомиров,
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