Тиктокерша поделилась инструкцией по очистке духовки

Очистить духовку можно с помощью лимона, соды и пылесоса, рассказала тиктокерша, называющая себя Чистюля Кэролайн. На видеоролик в TikTok, где девушка поделилась инструкцией по очистке плиты без дорогих средств, обратило внимание издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кэролайн показала, что сначала пылесосит духовку изнутри, чтобы избавиться от остатков продуктов. После она посоветовала замочить решетки из духовки на ночь в ванной с одной чашкой моющего средства. Это, по словам тиктокерши, позволит легко очистить решетки: наутро их останется лишь протереть.

Затем, продолжила девушка, нужно налить воды в противень, положить туда две половинки лимона, поместить противень в духовку и разогреть ее до 225 градусов по Цельсию.

«Когда вода вскипит, уберите противень. Пусть духовка остынет, затем протрите ее влажной тряпкой», — объяснила Кэролайн.