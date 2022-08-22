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2 часа назад

Тиктокерша поделилась инструкцией по очистке духовки без дорогих средств

Lenta.ru

Очистить духовку можно с помощью лимона, соды и пылесоса, рассказала тиктокерша, называющая себя Чистюля Кэролайн. На видеоролик в TikTok, где девушка поделилась инструкцией по очистке плиты без дорогих средств, обратило внимание издание The Sun.

Тиктокерша поделилась инструкцией по очистке духовки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кэролайн показала, что сначала пылесосит духовку изнутри, чтобы избавиться от остатков продуктов. После она посоветовала замочить решетки из духовки на ночь в ванной с одной чашкой моющего средства. Это, по словам тиктокерши, позволит легко очистить решетки: наутро их останется лишь протереть.

Затем, продолжила девушка, нужно налить воды в противень, положить туда две половинки лимона, поместить противень в духовку и разогреть ее до 225 градусов по Цельсию.

«Когда вода вскипит, уберите противень. Пусть духовка остынет, затем протрите ее влажной тряпкой», — объяснила Кэролайн.

Труднодоступные места она порекомендовала чистить зубной щеткой, смоченной в уксусе, а пятна на стекле духовки сбрызнуть соком лимона и посыпать содой. Спустя десять минут, пояснила она, стекло можно будет просто протереть тряпочкой из микрофибры.

Дом и сад,
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