Как выбрать соковыжималку и не прогадать

Сегодня производители соковыжималок предлагают модели на любой вкус. Но из-за множества вариантов очень легко ошибиться в выборе. Поэтому пользователь iXBT.com рассказал, на что стоит обращать внимание, если вы собираетесь купить качественное устройство для дома.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Вообще соковыжималку нельзя назвать многофункциональным устройством. Тем не менее причины приобрести её есть. Среди них - возможность самостоятельно выбрать ингредиенты для сока, приготовить более литра такого сока за несколько минут, причём сделать всё это можно в любое удобное время. Кроме того, благодаря соковыжималке вы сможете сделать смузи, молочный коктейль, сорбет, фруктовый и овощной фреш, молотый кофе.

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Первым делом нужно выбрать тип соковыжималки. Всего их существует четыре: цитрусовые, шнековые, центробежные, комбинированные.

Шнековая соковыжималка отличается довольно низкой скоростью вращения. Поэтому электроэнергии будет тратиться не так много. Кроме того, работают такие устройства довольно тихо и отличаются компактными размерами. Чаще всего мощность у этих соковыжималок составляет не более 300 Вт.

Центрифужная способна изготовить сок из почти любых фруктов и овощей. Правда, с твёрдыми продуктами ей работать сложнее, чем шнековой. Число оборотов у подобных моделей может составлять более 25 тысяч вращений в минуту, поэтому и мощность у них может достигать 1,5 кВт. Из недостатков соковыжималок этого типа - уровень шума. Но при этом производительность у них высокая. Также сок из этой соковыжималки, нужно выпивать в течение 5-10 минут после его приготовления, тогда как сок из шнековых моделей может храниться 48 часов.

Цитрусовая соковыжималка, как можно догадаться из названия, подходит именно для цитрусовых. Из плюсов такого устройства - низкая стоимость, небольшой уровень шума, компактность, возможность не чистить фрукты перед отжимом. Мощность этих моделей чаще всего составляет не более 50 Вт.

Комбинированные модели соковыжималок стоят дорого. Однако это окупается благодаря большому количеству функций, которые предлагают подобные устройства. В комплекте с ними также идут различные сменные элементы, поэтому вы сможете наслаждаться не только соком, но и, например, молотым кофе.