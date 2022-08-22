7 запахов в доме, которые должны насторожить

Запах в доме может расслаблять, настраивать на рабочий лад, но некоторые «ароматы» должны насторожить. Специалисты считают, что они могут стать первыми признаками серьезной опасности.

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Запах газа

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Пожалуй, об этом знают почти все: в квартирах, оборудованных газовым оборудованием, может произойти утечка, опасная для жизни и здоровья. Именно поэтому в природный газ, не обладающий запахом, специально добавляют сернистое соединение, дающее неприятный аромат.

Если вы почувствовали в квартире запах газа, перекройте вентель на трубе, откройте окна и немедленно позвоните в газовую службу. До приезда специалистов не курите и не включайте свет, малейшая искра может привести к пожару или взрыву.

Запах сырости

Неожиданно появившийся в доме аромат сырости сигнализирует о том, что в ванной или на кухне завелась плесень. Кроме того, что выглядят поверхности с ней очень не эстетично, плесень может негативно сказаться на органах дыхания и сердце.

Постарайтесь промыть все труднодоступные места с хлоросодержащими средствами, а затем хорошо высушить помещение. Если запах не ушел, обратитесь к специалистам.

Запах канализации

Этот неприятный аромат может сигнализировать о засоре сантехники или прорыве канализационной трубы в доме. Бактерии, содержащиеся в трубах, могут быть опасны для здоровья, поэтому важно позвонить в управляющую компанию и сообщить о неприятном запахе.

Запах дыма

Он может появляться, когда вы включаете какой-то прибор ли щелкаете выключателем. Это говорит о проблемах с проводкой, устранить их самостоятельно довольно сложно, поэтому обратитесь к специалисту.

Запах рыбы

Вы не готовили морепродукты и в холодильнике нет рыбы, но в квартире появился характерный запах. Иногда это свидетельствует о том, что какой-то электроприбор перегревается. Запах жженого пластика и резины напоминает рыбный. Постарайтесь побыстрее найти и устранить проблему, ведь замыкание может привести к пожару.

Запах аммиака

Он может появиться из-за не совсем чистого кошачьего лотка, но, если питомца в доме нет, аромат аммиака может говорить об утечке хладокомпонента в холодильнике. Помните, что аммиак — токсичное вещество, поэтому не пытайтесь самостоятельно починить холодильник, вызовите мастера.

Запах пота

Он может появиться из-за фильтров кондиционера: производители забывают сообщить при установке, что кондиционер нужно чистить раз в год. В фильтрах накапливается грязь, плесень, бактерии.