В чем главные ошибки при выборе ковра в интерьере

Дизайнеры Elle Decoration рассказали, что в комнате с небольшой мебелью лучше использовать маленький ковер, с большой – наоборот. Если же пренебречь размерами, то интерьер будет смотреться несуразно.
Цвет ковра должен совпадать со стенами, диваном, креслами и стульями. Можно выбрать ковёр, который будет немного темнее или светлее остальных оттенков.
Фактуру ковра стоит выбрать такую, которая не будет точь-в-точь повторять материал, из которого сделана мебель, подушки и другой текстиль.
Ковёр не должен перетягивать на себя всё внимание в комнате. Стоит отказаться от слишком броских узоров и принтов.