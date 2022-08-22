В чем главные ошибки при выборе ковра в интерьере

Дизайнеры Elle Decoration рассказали, что в комнате с небольшой мебелью лучше использовать маленький ковер, с большой – наоборот. Если же пренебречь размерами, то интерьер будет смотреться несуразно.

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Цвет ковра должен совпадать со стенами, диваном, креслами и стульями. Можно выбрать ковёр, который будет немного темнее или светлее остальных оттенков.

Фактуру ковра стоит выбрать такую, которая не будет точь-в-точь повторять материал, из которого сделана мебель, подушки и другой текстиль.