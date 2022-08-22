4 причины, по которым ягоды малины оказались слишком кислыми

Малина – одна из любимых дачниками ягод, в первую очередь за ее приятный сладкий вкус. Если же урожай оказался слишком кислым, нужно выяснить причину неудачи, чтобы исправить ошибки в агротехнике.
Агрономы выделяют 4 основные причины, по которым ягоды малины могут получиться недостаточно сладкими.
Нехватку питательных веществ у малины можно выявить, наблюдая за культурой. Если кусты растут медленно, окраска и форма листьев изменились, значит, стоит проверить, нет ли недостатка азота, фосфора, калия или магния.
Почва вокруг куста малины должна быть немного влажной. Чрезмерный полив вызывает голодание растения, а пересушивание почвы приводит к остановке поступления из грунта питательных веществ.
Малину поливают из расчета 2 ведра воды на 1 кв. м грядки. Первый полив делают весной во время активного роста почек. После растение поливают раз в месяц. Если август не слишком засушливый, то полив можно прекратить.
Сохранение влаги на грядке возможно обеспечить мульчированием.
Малина дает хороший урожай при кислотности почвы 6,0-6,8. Чтобы раскислить грунт, обычно используют древесную золу, заделав ее в почву весной из расчета 100-150 г золы на 1 кв. м.
Чем больше тени на участке, отведенном под малину, тем кислее будет урожай. Загущенность посадок приводит к такому же результату. Поэтому важно выбрать правильное место под посадку и вовремя прореживать кусты.