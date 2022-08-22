Когда колорадский жук наиболее уязвим для инсектицидов

«По погодным условиям весеннее-летний период 2022 года в Калужской области был не очень благоприятен для этого вредителя. – Рассказывает в своей статье ведущий агроном отдела защиты растений филиала «Россельхозцентр» по Калужской области Васильянова Т.А. – Май выдался очень холодным и дождливым. Посадка картофеля происходила во второй-третьей декаде мая. Жук находился в земле.

Фото: АГРОXXI АГРОXXI

С повышением температуры и появлением всходов картофеля – начало выхода жука и заселение посадок. Это произошло в первой декаде июня. По сравнению с средне-многолетними показателями, почти на две недели позже.

Массовый выход жука и начало яйцекладки отмечены 17-18 июня. В третьей декаде июня - отрождение личинок. Массово - к концу июня – в первой декаде июля. На отдельных участках проведены обработки.

Сейчас, в августе, жук, закончив развитие первого поколения, ищет питание перед зимовкой. В поисках картофеля вредитель может перелетать на расстояние от 4 до 60 км. В Калужской области отмечена единичная кладка.

Способность колорадского жука размножаться в большом количестве, до 3000 яиц, способность диапаузировать больше 2-х лет, зимостойкость, поедание зеленой массы картофеля и перемещение на большие расстояния характеризует его как опасного вредителя.

При большом скоплении вредителя можно применить один из разрешенных инсектицидов. Так как надкрылья у отродившихся молодых жуков очень мягкие сейчас, и он набирает массу для зимовки применение защитных мероприятий будет эффективно!»